Greivin Morgan y su esposa tiran la casa por la ventana por el primer año de su hija

El modelo Greivin Morgan y su esposa, la creadora de contenido Sheiris Montero, celebraron este sábado por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija Sahel.

La pequeña cumplió su primer añito el pasado 13 de mayo y sus orgullosos papás organizaron una fiesta espectacular inspirada en el personaje de Moana.

Greivin Morgan y su esposa llamaron "El parade de Sahel" al fiestón de primer año de su hija. (Instagram/Instagram)

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Una fiesta tropical llena de color

Por medio de Instagram, Sheiris compartió las primeras imágenes del evento, que llamó la atención por la decoración tropical y los detalles inspirados en la playa y la cultura polinesia.

La celebración, bautizada como “El parade de Sahel”, destacó por su ambiente colorido, flores, frutas y elementos decorativos muy llamativos que dejaron impresionados a muchos seguidores.

Los invitados disfrutaron hasta de comida gourmet

Según mostró Montero en varios videos publicados en redes sociales, los asistentes disfrutaron de una amplia variedad de alimentos.

Desde frutas frescas hasta estaciones con quesos y jamones gourmet formaron parte del menú preparado para consentir a los invitados de la celebración.

La actividad reflejó lo especial que era para la pareja festejar el primer año de vida de la bebé.

Los colores y detalles tropicales marcaron la actividad. (Instagram/Instagram)

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Sahel es la gran alegría de la pareja

Sahel es la primera y, hasta ahora, única hija del exparticipante de Dancing with the Stars y Sheiris Montero.

Desde su nacimiento, ambos han compartido con frecuencia momentos familiares y detalles de la crianza de la pequeña, quien se ha convertido en el centro de sus vidas.

Por eso, no escatimaron en detalles para hacer de esta fecha un recuerdo inolvidable.