El lado más tierno de Greivin Morgan: su hija Sahel cumple un año y así lo celebrará

Sahel Morgan Montero nació el 13 de mayo del 2025. (Instagram/Instagram)

El modelo Greivin Morgan está de fiesta. Su hija Sahel cumple su primer añito este miércoles 13 de mayo y no ocultó la emoción al contarnos cómo planea celebrar una fecha que le cambió la vida.

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“Lo vamos a celebrar con familia y amigos cercanos, primero Dios”, comentó con ilusión.

Greivin Morgan celebra el primer añito de su hija Sahel. (redes/Instagram)

Un año como papá

Este medio le consultó cómo ha sido este primer año como papito y, sin pensarlo dos veces, aseguró que ha sido una experiencia única.

“Es maravilloso porque cada día es diferente y siempre hay sorpresas lindísimas”, dijo.

Eso sí, también fue sincero en que no todo ha sido color de rosa, ya que convertirse en papá trae retos importantes.

“Lo complicado es que es entrar a algo en lo que no tenemos experiencia y algunas veces no sabemos cómo resolver, pero Dios da la sabiduría para sacar la tarea y que la aventura se vuelva maravillosa”, añadió.

Hasta los ositos estuvieron en el cumple. captura (captura /captura)

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Celebración adelantada

La celebración ya empezó en casa; Sheiris Montero se lució con un detalle lleno de amor para la pequeña.

Le preparó unos pancakes especiales y hasta vistió a los ositos de la bebé con globos y gorritos de cumpleaños. Ni los animalitos de la casa se salvaron y también terminaron metidos en la fiesta.

“Mañana cumpleañera de mi florecita de mayo, de mi caramelito hermosa, Sahel. Te amo con todo mi corazón y mi misión es demostrártelo todos los días, cada minuto. Eres la luz de nuestra vida, muñequita. Gracias a Dios por tu vida”, expresó.