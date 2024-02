Sheynnis Palacios dejó a muchos nicaragüenses con un gran sinsabor a su llegada a Costa Rica

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, estará solo unos días en Costa Rica.

La visita por primera vez de la Miss Universo Sheynnis Palacios a Costa Rica dejó un sinsabor tremendo para muchos nicaragüenses que la esperaron por horas en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.

La nicaragüense arribó al país minutos después del mediodía y aunque en un principio se creía que pasaría a saludar a todos sus paisanos que llegaron a recibirla, la gran mayoría se fue con las ganas de verla.

Muchos nicaragüenses llegaron desde muy temprano para esperarla ver al salir del aeropuerto. (Albert Marín)

En las afueras de la terminal había gran cantidad de nicaragüenses y costarricenses seguidores de los certámenes de belleza, quienes querían felicitarla pero muchos ni la vieron pasar porque al final la sacaron por la terminal doméstica, lejos de donde estaba el tumulto de gente esperándola con su bandera, camiseta o distintivo de Nicaragua.

“Vi que iba en una camioneta blanca y que tiró besos, pero nos sentimos decepcionadas porque no fui a trabajar por venir a verla porque dijeron que era el único momento que uno podía saludar de cerca, pero no. Desde las 10 a.m. vinimos y pues, no, no se pudo ver como queríamos. Para la próxima que (la organización) sea un poquito serios porque gente de lejos se vino a verla y todos nos vamos decepcionados”, dijo María Villanueva.

LEA MÁS: En el aeropuerto Juan Santamaría se vive una gran fiesta por la llegada de la miss Universo, Sheynnis Palacios

Valeska Ciesar contó que ella sigue la carrera de Sheynnis Palacios desde hace mucho y por eso llegó a recibirla al llegar a Costa Rica. (Albert Marín)

Otra que se fue muy triste para su casa porque no pudo verla de cerquita fue la tica Alana Montoya, miss Teen Universo Costa Rica 2023, quien soñaba con decirle que ella es su inspiración y que desea cumplir su sueño como ella de ganar la corona de Miss Universo.

“Me voy muy desilusionada, quería verla por lo menos de lejos, un minuto aunque fuera, pero son cosas que pasan y uno entiende que es por seguridad y por resguardarla. Yo me moví con toda la gente creyendo que es que querían que nos quitáramos de esa puerta para que ella pasara en paz, pero ya vi que no”, dijo la joven modelo.

Muchos que le esperaban en las afueras del aeropuerto se fueron para su casa sin poder verla. (Albert Marín)

Logró su autógrafo

Uno que sí se fue para su casa pegando brincos de la emoción fue Yasser Bobadilla, quien logró no solo saludar a la Miss Universo 2023 sino que también le autografiara la bandera de Nicaragua que llevaba.

El joven, vecino de Heredia, llegó desde las 11 a.m. y contó que se la tuvo que jugar bonito para tenerla al frente como muy pocos pudieron.

LEA MÁS: A Sheynnis Palacios no le faltó el “pura vida” en la boca al llegar a Costa Rica y esto dijo de Nicaragua

Yasser Bobadilla logró que Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, le autografiara su bandera. (Albert Marín)

“Primero nos hicieron esperar aquí ( en la entrada) y luego dijeron que iba a salir por el otro lado, entonces corrí y cuando me dijeron que estaba en la camioneta blanca me le pegué a la ventana para que por favor me firmara la bandera, el guarda me agarró, casi me bota, yo le dije que solo quería que me firmara la bandera y me dijo que sí amablemente. Yo venía decidido y no desaproveché la oportunidad”, dijo Yasser que se vino al país a estudiar tras ganar un cupo en el Tecnológico de Costa Rica.

Según dijo, la bandera la colgará en el techo de su cuarto para verla cada vez que se vaya a dormir.

Doña Marianela Castilla también puedo verla y decirle unas palabras mientras avanzaba la camioneta rumbo al hotel donde se hospedará por los próximos dos días.

Muchos llegaron muy bien identificados con su bandera o camiseta de Nicaragua como doña Marianela Castilla. (Albert Marín)

“Yo la miré y le dije: ‘Sheynnis, Nicaragua, te amamos’ y ella también me dijo: ‘yo también los amo’, con una cara de alegría. También le dije que bienvenida a Costa Rica, no pensé que me fuera a contestar y me contestó, toda amable y me escuchó, yo pensé de verdad que no me iba a ver, pero me tiró un beso, no lo pude grabar, pero a nivel personal fue impactante. Desde que me desperté hoy dije: ‘quiero verla’”, contó.

Sheynnis Palacios vino por invitación del canal ¡Opa!, el cual anunciará oficialmente este 27 de febrero que son los nuevos dueños de los derechos de transmisión del Miss Universo 2024-2025 y 2026 y que también serán los encargados de elegir a la próximo Miss Universe Costa Rica que asistirá a este importante certamen internacional.