Sheynnis Palacios le sacó las lágrimas a una joven costarricense con un lindo gesto

La nicaragüense, Sheynnis Palacios, actual miss Universo, participó esta mañana en un evento en el Centro Eventos Grupo Moreno. (Rafael Pacheco Granados)

La miss Universo Sheynnis Palacios hizo llorar a una jovencita tica.

Y es que resulta que la guapa nicaragüense estuvo este martes 27 de febrero en una conferencia en Grupo Moreno, ubicado en Pavas, donde se hizo el traspaso oficial del Miss Costa Rica al canal ¡Opa!, y muchos de sus fieles seguidores se hicieron presentes en las afueras del lugar para ver si la lograban verla, una de ellas fue la soñadora y reina de belleza Alana Montoya quien le contó a este medio que se encontró con Palacios.

Alana Montoya es Miss Teen Costa Rica 2023.

“Ayer (lunes)cuando la Miss llegó al país traté de ir a conocerla, pero no se pudo, este martes me fui a las afuera de Grupo Moreno y cuando Sheynnis iba saliendo me vio y pidió que por favor le pasará mi banda de Miss Teen Costa Rica”, comentó.

Montoya nos contó que la guapa dijo: ”Su banda, por favor, yo tuve ese sueño, por favor su banda. Yo también vengo de ahí, sueña en alto”.

Ante la acción de la miss, la joven reventó en llanto.

“Al ver todo lo que me decía no paraba de llorar, lloré durante diez minutos. Lo que más me llena fue que me escribió un mensaje en la banda de Teen, misma que ella en algún momento ganó en Nicaragua”, comentó.

Para Montoya, este momento fue un sueño, ya que admira mucho a la Miss Universo 2023.

“Es todo un sueño hecho realidad, esto me motiva más para seguir mi sueño de querer ser Miss Costa Rica, todo lo que me dijo me conmovió demasiado”, expresó.

Alana Montoya recibió un cariño de Sheynnis Palacios