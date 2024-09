Sheynnis Palacios logra algo como miss Universo que ninguna otra reina de ese certamen pudo antes

Sheynnis Palacios está en Costa Rica porque participará en el Miss Universo Costa Rica este martes. (Jorge Navarro para La Nacion )

La modelo nicaragüense Sheynnis Palacios logró algo como miss Universo 2023 que ninguna exreina de ese certamen pudo antes.

Palacios marcó historia en el certamen al convertirse en la miss Universo que más viajó durante su año de reinado. En total, ha visitado 30 países y aún le restan dos meses con la corona universal.

Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo, confirmó el hito que marcó la centroamericana, hace una semana, en una conferencia de prensa y sobre eso la guapa reina universal habló este lunes.

Palacios está en el país porque este martes participará en la ceremonia de elección de la nueva miss Universo Costa Rica 2024 y tras consulta de La Teja se refirió sobre esa oportunidad que tuvo de andar por el mundo con su título universal de belleza.

“Vengo de Centroamérica, la tierra de los lagos y las montañas, y es casi imposible decir que a mis casi 24 años haya conocido 30 países. Esto fue un regalo que Dios me dio a mí, que lo abrazo día a día y no hay día que no agradezca”, dijo Palacios al responder a este medio.

Agregó: “Ha sido una experiencia enriquecedora, inigualable y (estos viajes) me han contagiado de energía, cultura, gastronomía y me han hecho sentir como en mi hogar, como en mi hermosa Nicaragua”.

Sheynnis Palacios, miss Universo 2023 con ropa de diseñadores costarricenses (Instagram)

De cara al final de su reinado –entregará corona el 16 de noviembre en Ciudad de México– Sheynnis aceptó que está con mucha nostalgia, pero que se siente feliz por el deber cumplido.

“Estoy llena de mucha nostalgia cada vez que se acerca ese momento de pasar la corona, me llena de felicidad. Me llevo la dicha, satisfacción y alegría en mi corazón que logré hacer un gran reinado. Estoy a casi dos meses de conocer quién va a ser miss Universo 2024 y estoy segura que va a hacer un papel mejor del que yo estoy haciendo”, refirió.