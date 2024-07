Shirley Álvarez cocina en México el reinicio de su proyecto más personal

Shirley Álvarez está muy contenta e ilusionada con esta nueva etapa de su pódscat "Tenemos que hablar". (Instagram)

Shirley Álvarez viene con todo esta segunda mitad del año, luego de una breve pausa que dio a su carrera frente a las cámaras y los micrófonos.

La guapísima presentadora no solo prepara su regreso a la televisión con una nueva temporada de Dancing with the Stars, sino que está cocinando en México el reinicio de uno de sus proyectos más personales: su pódcast.

En el 2019, Álvarez lanzó “Tenemos que hablar” –así se llama su pódcast– al lado de la locutora Sara López; y tras cinco años al aire relanzará el proyecto con una nueva temporada, pero, esta vez, en solitario.

No es que Shirley y Sara ya no son amigas ni nada por el estilo, lo que sucedió es que la simpática exreina de belleza se antojó de producir nuevos episodios aprovechando que se la pasa viajando.

Álvarez está en México de invitada en un evento de moda y le sacará el jugo a su viaje para grabar los nuevos episodios en ese país. En esta oportunidad, la producción del programa será del periodista costarricense Olman Castro.

En esta nueva etapa de “Tenemos que hablar”, Shirley mantendrá el ADN del proyecto de ser de estilo de vida y se enfocará en ayudar a entender cómo es que se construye una celebridad y un famoso, ya que está en un país que es cuna de grandes estrellas.

Entre los invitados ya confirmados están Yanko Bribiescas, quien ha trabajado con famosos como Danna Paola, Belinda o el grupo OV7, y el diseñador de imagen Enrique Torres, mano derecha y uno de los consentidos de la legendaria actriz, cantante y modelo Lucía Méndez.

Periodistas de espectáculos, estilistas de estrellas y actrices como la tica Mariluz Bermúdez, también serán parte de los invitados de esta nueva temporada de “Tenemos que hablar”, que saldrá al aire a finales de julio en Spotify.

Shirley conversó con La Teja desde México sobre el relanzamiento de este proyecto que la tiene muy feliz e ilusionada y en el que ha hablado siempre desde su experiencia personal, de ahí lo íntimo de su contenido.

-¿Qué ha representado este pódcast a cinco años de lanzado?

El pódcast inició como un proyecto supernovedoso, cuando aún no estaba tan popularizada la plataforma y se convirtió en un canal que me ayudó a aprender y a conectar con muchas personas y temas personales.

-¿Cuál cree que ha sido la fórmula para que este proyecto sobreviva con el tiempo?

Que no me canso de hacerlo. Inició como un hobbie que se convirtió en trabajo y ahora es un proyecto.

-¿Qué nos puede decir de esta nueva etapa que inicia con el proyecto?

Yo la veo como una temporada más madura, con un enfoque más claro, pero siempre con el objetivo de tener conversaciones que nos dejen algo, que nos inspiren o que, por lo menos, nos diviertan. La idea de esta nueva temporada es grabarla toda en México, será un episodio semanal y voy a recopilar historias y experiencias del trabajo de algunos expertos en moda, estilismo e imagen de la industria en México.

-¿Qué pasó con Sara López? quien fue su compañera en esos micrófonos y no figura en este relanzamiento

Sara y yo nos juntamos en cualquier momento. El proyecto inició con ella y con La Resortera que ha sido nuestra casa productora y que hasta hoy continúa apoyándonos, solo que en esta oportunidad decidí aprovechar los viajes para grabar algo en cada lugar. Estoy en México y vamos a hacer pódcast desde acá, pero después podría buscar historias en cualquier lugar donde vaya, por eso decidí hacer una temporada sola.

-¿Cómo ha sido asumir esta etapa en solitario?

Hacer pódcast se convirtió en algo que me apasiona y puedo hacerlo sola, pero también soy feliz si lo comparto con Sara.

Shirley Álvarez volverá a la televisión esta segunda mitad del año pues Teletica está preparando una nueva temporada de Dancing with the Stars.

Personalmente, ¿cómo ha impactado este proyecto en su vida?

Creo que todos tenemos algo que contar o algo que compartir de nuestra experiencia. El pódcast me ha ayudado a conectar con esas personas y se ha convertido en una plataforma diferente para expresarme.

¿En qué otros países tiene pensado grabar?

Mi próximo viaje es a África con “The art of living” un proyecto que tengo con Daniel (Vargas, su pareja) que se trata de llevar grupos a viajar y vivir experiencias diferentes. Allá también tengo planeado grabar un par de episodios sobre esta experiencia o algo que me pueda aportar el lugar en sí para compartirlo.