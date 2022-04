Shirley Álvarez dijo poco, pero dio a entender mucho sobre romance con el chef Daniel Vargas

Shirley Álvarez y el chef Daniel Vargas se veían muy cómodos juntos. Facebook.

La presentadora Shirley Álvarez dijo poco, pero dio a entender mucho sobre su sonada relación con el chef Daniel Vargas.

La guapa exmodelo fue invitada a la sección “El Cacharrito”, de De boca en boca y, aunque no confirmó que anda con el campeón de la tercera temporada de Dancing with the stars, dio muchas pistas de que sí hay algo que la tiene muy feliz.

Por más que el periodista Rodolfo Rodríguez intentó que le confirmara la noticia, Shirley solo sonreía y tiraba algunas frase, suficientes para no dejar dudas de que le abrió nuevamente las puertas al amor.

“¿Soltera, Shirley?”, consultó el comunicador.

- “Sí, ¿por qué?”, respondió.

Luego él la felicitó por haber pelado muy bien una pipa y ella dijo entre risas: “Es que ahora lo mío son los cuchillos...”.

Álvarez agregó que hace más de un año se divorció del empresario Alex Cuadra, tras mucho tiempo de estar casados.

“Hace año y medio, pero tranquila, contenta, con mi hija y trabajando mucho. La puerta del amor siempre va a estar abierta”, dijo antes de decir las cualidades que debe tener una persona si la quiere conquistar, y describió al chef.

“Cien puntos si sabe cocinar, también que le guste el deporte, que le guste bailar, pero lo más importante de todo, que sea honesto”, comentó.

Cuando Rodríguez le preguntó por las fotos que anduvieron en redes sociales hace varias semanas, en donde ella aparecía muy cerquita del chef, Shirley se hizo la desentendida y volvió a tirar otra indirecta. Se nota que se muere por hacerlo público.

“Me encantaría saber quién sale en esas fotos, a mí me encantaría saber quién es. Mi corazón está bien, tranquilo, feliz, en paz y bien sazonado”, comentó.