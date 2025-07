Shirley Álvarez recibe sorpresón mientras corren rumores de boda con Daniel Vargas

Shirley Álvarez y Daniel Vargas se casarán muy pronto, todas las pruebas apuntan a eso. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

En medio de los rumores de que su boda con Daniel Vargas está a la vuelta de la esquina, Shirley Álvarez fue sorprendida en Madrid (España) con un gesto que evidenció, una vez más, que el gran día está por llegar.

LEA MÁS: Esto decía Shirley Álvarez hace unos meses sobre casarse con Daniel Vargas

La expresentadora de Teletica anda de viaje por el Viejo Continente con, prácticamente, toda la familia y allá se reunió con unas amigas que le organizaron una despedida de soltera.

Aunque Shirley mantuvo alejada de sus redes la publicación que hizo sobre el festejo, una de las organizadoras de su despedida de soltera, su hermana Natalia, sí la compartió en sus historias, la publicación hecha por una de las amigas.

“El corazón llenito”, escribió la amiga de las Álvarez, que compartió la reveladora foto en la que Shirley luce feliz su banda y velo de “futura esposa”, en una celebración que tuvo a la noche madrileña como testigo.

La semana pasada, Shirley y Daniel se reunieron con amigos en un bar de San José, en una fiesta de compromiso en la que confirmaron que se casarán este 2025 y, aunque no confirmaron fecha, todo apunta a que la boda será en pocos días.

Shirley Álvarez disfrutó en Madrid, España, una despedida de soltera junto a su hermana Natalia y dos amigas de ellas, al parecer, españolas. Fotografía: Instagram Natalia Álvarez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Daniel Vargas y Shirley Álvarez dieron una inesperada noticia sobre su relación

El sonido de las campanas en la pareja se activó en setiembre del año pasado luego de que a Shirley se le viera en redes con un brillante anillo de compromiso.

En febrero, en una entrevista con La Teja, Álvarez evadió hablar del tema de su segundo matrimonio, pero sí confirmó que se casaría con Daniel y que las cosas con él están mejor que nunca a tres años de relación.

“La relación está superbién. Sí, estamos pensando en casarnos muy pronto o pronto, no sé, pero ahí estamos en conversaciones. ¡Ya vamos a cumplir tres años! El tiempo es así, pasa muy rápido”, fue parte de lo que nos dijo la exfigura de Dancing with the Stars hace cinco meses.

La primera vez que Shirley Álvarez se casó fue en el 2004, pero en el 2022 se divorció; su futuro esposo, ya había sido marido entre 2015 y 2020.

Daniel Vargas y Shirley Álvarez caminarán al altar este 2025, confirmaron ellos con estas gorras hace unos días. Fotografía: Instagram Daniel Vargas. (Instagram/Tomada de Instagram)

LEA MÁS: Hija de Shirley Álvarez habla con total transparencia de la enfermedad que sufre