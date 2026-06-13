Shirley Ortiz, hermana de Mimi Ortiz, cumple uno de sus mayores sueños como cantante

A pesar de que tiene una amplia trayectoria como cantante, Shirley Ortiz está a las puertas de cumplir su gran sueño artístico.

La vecina de San José, de 52 años, contó a La Teja que en pocas semanas lanzará la canción ¿Quién soy?, su primera pieza original, un anhelo que tuvo por años.

Shirley, hermana de la reconocida presentadora de Teletica y bailarina Mimi Ortiz, habló con este medio sobre ese proyecto y sus más de 25 años en la música.

Shirley Ortiz tiene 52 años y casi la mitad de su vida la ha dedicado a la música. Fotografía: Cortesía Shirley Ortiz. (Cortesía/Cortesía)

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—¿Cómo resume estos más de 25 años en la música?

Ha sido una trayectoria hermosa en la que Dios me ha permitido vivir muchas cosas lindas. Yo quería ser doctora, pero me enamoré de la música y, si no pude ayudar a la gente de esa manera (con la medicina), he podido aportar desde la música. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba en un restaurante con un tecladista haciendo una noche de boleros y había una pareja sentada al frente del escenario y, cuando terminé, se acercaron y me dijeron: ‘Queremos agradecerte porque esta noche nosotros veníamos a ponernos de acuerdo para ver cómo repartirnos nuestros bienes porque nos íbamos a divorciar. Cuando te escuchamos cantando esas canciones que nos enamoraron cuando éramos novios, decidimos no divorciarnos y darnos otra oportunidad’. La música me ha permitido vivir esas hermosas experiencias y mucho más.

—¿Está con algún nuevo proyecto musical?

Me da risa cuando digo esto: siempre había cantado historias prestadas, historias que hacen otros artistas que están de moda o muy pegados, y nunca me había dado a la tarea de ver si podía escribir algo o tener mi propia historia en una canción.

Un día me senté y quise hacer una canción con un miedo e inseguridad de no querer hacer como todo lo que se hace hoy en día, que es como muy superficial y negativo. Quise hacer una canción que realmente tuviera un propósito o un fin positivo, sin meterme en religión, sino más bien hablar de la esencia de cada uno. Entonces hice “¿Quién soy?”, una canción que habla de que muchas veces pasamos por cosas o viene gente a tratar de destruirnos, pero debemos pararnos firmes y siempre recordar quiénes somos, qué queremos y a dónde queremos llegar.

Shirley Ortiz (de pelo negro) integró el teatro comedia musical El show de La Plancha. En la foto durante el año que se presentaron en El Chinamo. Fotografía: Cortesía Shirley Ortiz. (Cortesía/Cortesía)

—Entonces, ¿Quién soy? es su primera canción original…

Sí, esa va a ser mi primera canción. ¿Te imaginas lo que es tener un bebé después de 25 años? Porque para nosotros los artistas, una nueva obra es como dar a luz. Entonces sí, después de 25 años de carrera voy a hacer mi primera canción original.

Le huye al Sol Introvertida Ama el dulce Shirley dice que no le gusta asolearse para nada y por ese motivo es tan blanca. Aunque está acostumbrada a cantar frente a cientos de personas, le da pena hablar en público. Los helados, los chocolates y los caramelos son su delirio, y los come a la hora que sea.

—¿Cuándo la estrena?

En este momento estamos trabajando en ella. Ya grabé la voz. Estoy demasiado emocionada, exactamente como si fuera a tener un bebé. Creo que tal vez en julio o agosto podríamos ya tener el material de esa canción. Es una sola canción, pero yo sé que ya una te da pie a las demás. Es totalmente mía, tanto la letra como la música. Soy la autora general y estoy muy feliz e ilusionada.

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—¿Vive totalmente de la música?

Pues sí, a veces, como en todo, hay temporadas en que las cosas bajan y yo tengo algunas otras opciones; por ejemplo, soy profesora de inglés y tenía una academia en línea, pero hubo un momento en que tuve que decidir si me dedicaba solo a la música, porque muchas veces tenía que viajar fuera de San José o del país. Yo he cantado en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos, y ya no me permitía seguir con las clases. Tuve que decidir dedicarme completa y absolutamente a esto.

Sí te confieso algo: no ha sido fácil, y no es fácil para ningún artista nacional el asunto musical o artístico en un país que no tiene tanta cultura de apoyo.

—¿Dónde quedó su idea de ser doctora?

La idea de ser doctora titulada ya quedó en el pasado y no me arrepiento para nada. Creo que si volviera a nacer con la idea de ser doctora y la vida me llevara a ser otra vez cantante, lo viviría todo de nuevo porque cantar es mi vida.

Shirley Ortiz (der.) junto a su querida hermana Mimi Ortiz. Fotografía: Cortesía Shirley Ortiz. (Cortesía/Cortesía)

—¿Cómo se describe como artista?

Prefiero la elegancia. Yo diría que soy “elegancia que se escucha”, así es como yo me catalogo. Me encanta en el escenario que la gente escuche la música y escuche mi talento, no que vayan a ver... Como dice la gran artista Adele: “Hago música para los oídos y no para los ojos”.

Respeto mucho a mis colegas que lo hacen de otra forma; no los juzgo ni los critico, pero a mí sí me gusta que la gente llegue a degustar un buen show donde yo no estoy haciendo ninguna otra cosa más que desplegar mi talento y pasar un rato bonito con elegancia y glamour.

—¿Qué ha sido lo mejor que le ha dado la música?

Poder ser un medio para transmitirle a la gente una emoción, un sentimiento, y tal vez ser la voz de aquella persona que siente algo por dentro y no lo puede exteriorizar; ayudarle a desahogar esa emoción. Eso para mí es un complemento enorme para un artista, sobre todo para un cantante: saber llegar al punto y a ese sitio donde esa persona necesita sentirse feliz o cambiar una emoción. Dios fue tan bello y tan sabio de regalarnos la música para poder expresarnos por medio de ella.

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—¿Ya fue a Sábado feliz, el programa que presenta su hermana Mimi?

Primero quiero decir que otra de las mayores bendiciones en mi vida y un regalo hermoso que Dios me dio fue mi hermana. Cuando ella nació, yo ya era grande, así que la chineaba mucho; era como su segunda mamá. La bañaba, la asoleaba, le daba de comer y la ponía a bailar, porque ella baila desde pequeñita. Ella es un rayito de sol que alumbra y da felicidad donde sea que esté.

De hecho, ella me dijo que apenas esté la canción, le dijera para irla a presentar a Sábado Feliz, porque obviamente siempre he contado con el apoyo de ella.

—¿Cuáles son sus aspiraciones en la música a esta altura de su carrera?

Empecé desde principio de año con un booking de artistas. Vamos a ver, no puedo hacerme de la vista ciega y pensar que toda mi vida voy a poder seguir cantando, porque va a llegar un momento en que tus órganos envejecen y ya no es lo mismo, ya no es la misma energía ni podés cantar igual. Entonces, decidí hacer un booking de artistas; esto es para promover a algunos de ellos y ayudar a colocarlos en el medio.

Shirley Ortiz se ha presentado tanto en escenarios costarricenses como internacionales. Fotografía: Cortesía Shirley Ortiz. (Cortesía/Cortesía)

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