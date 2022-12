Si hay milagro de la Sele maquillista tico que destacó en Qatar cumpliría millonaria promesa

Adán Chinchilla dice que si gana la Sele este jueves se regresará a Qatar para irla a apoyar al estadio de nuevo. Cortesía

Adán Chinchilla, el tico que se ganó las miradas y aplausos en el Mundial de Qatar por su atractivo traje y llamativo maquillaje que usó para ir al estadio, cumpliría una millonaria promesa si la Selección Nacional clasifica este jueves a octavos de final.

El estilista acosteño se propuso que si la Tricolor vence a la Selección de Alemania se regresará a Qatar para ir a apoyar a los ticos desde la gradería en su próximo partido.

Adán además prometió que usará el mismos traje, pero todavía más elaborado para intentar llamar la atención de las cámaras de nuevo.

Según explicó, en caso de darse la clasificación se iría de vuelta este domingo y lo haría no solo por su amor a la Sele, sino porque también le sobró algo de platica del primer viaje.

Él solo estuvo para el primer partido entre Costa Rica y España y se tuvo que devolver el sábado por lo que se quedó, además, con las ganas de celebrar un gol.

El maquillista dice haber disfrutado mucho en Qatar y por eso quedó con ganas de volver. Cortesía

“Qatar estuvo muy barato para mí, yo llevaba cierta cantidad de dinero y no gasté ni la cuarta parte, por eso si ganan voy otra vez para allá a brillar. Ya pagué hasta el hospedaje y como tengo la visa o el Hayya Card (permiso de ingreso a Qatar) entonces voy a aprovechar.

“La plata ya la tenía destinada para ese viaje y como no gasté tanto porque el metro y el bus son gratis y la comida es muy barata, todo me resultó muy cómodo. Además, no compré casi nada, son momentos únicos en la vida y un Mundial así no volverá a ocurrir nunca más”, dijo.

Pero, si la Sele queda eliminada cambiará de planes y usará ese dinero para más adelante darse otro gustito visitando otro país.

El maquillista confía en que los jugadores no se dejarán intimidar esta vez y que le entrarán con todo a los alemanes para ganar el juego.

Antes de viajar a Qatar mucha gente le advirtió que el país era muy caro; sin embargo, él asegura que se encontró con precios muy cómodos.

“Dependiendo del lugar pagaba 10 mil colones por dos comidas con fresco, otros lugares sí eran más caros, pero yo comía lo que veía en las fotos y, por ejemplo, un Uber para una cantidad de 30 kilómetros pagamos como 5 mil colones. Entonces, vi que lo que llevaba era más bien exagerado para el poquito que se gastaba”, explicó.

De darse todo tal y como lo tiene planeado se iría por una semana más con la esperanza de ver a la Tricolor avanzando a cuartos de final como lo hicieron en el Mundial de Brasil 2014.