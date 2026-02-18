Farándula

Si le gustó lo que hizo Bad Bunny en el Super Bowl, espérese a ver lo que hará de la mano con Residente

Residente eligió a Bad Bunny para que protagonise su primera película

Por El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA
Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: AFP.
Bad Bunny la sigue pegando tras su participación en el Super Bowl, pues ahora protagonizará una película. (JOSH EDELSON/AFP)

Como si cerrara un círculo que empezó en su niñez, René Pérez Joglar, también conocido como Residente, finalmente cumplirá uno de sus sueños al contar la historia de Puerto Rico desde el cine.

En lo que será su primer largometraje como director, “Porto Rico”, promete llevar al público a un viaje intenso que mezcla un ‘western’ caribeño, un drama histórico y hechos reales que aún marcan a la isla.

La película será protagonizada por la superestrella de la música, el puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, alias Bad Bunny (“Bullet Train”, “Caught Stealing”), en su primer papel estelar en el cine.

El elenco también suma nombres reconocidos como Viggo Mortensen (“The Lord of the Rings”, “Green Book”), Edward Norton (“Birdman”, “A Complete Unknown”) y Javier Bardem (“No Country for Old Men”, “Before Night Falls”). Más actores se anunciarán en los próximos meses.

Residente y Bad Bunny son muy amigos y defensores de su natal Puerto Rico. (Carlos Giusti/AP)

“Porto Rico” fue escrita por Pérez junto al guionista ganador del Óscar, Alexander Dinelaris (“Birdman”).

Según una misiva de prensa, ambos desarrollaron una narrativa que combina la historia del país con un estilo visual y emocional fuerte, pensado para mostrar una versión honesta del pasado puertorriqueño.

“Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, indicó Residente, quien además de actuar, en los pasados años se ha dedicado a dirigir vídeos musicales y cortometrajes.

“Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

El Nuevo Día es el periódico de mayor circulación en Puerto Rico.​ Fue fundado en 1909 en Ponce, Puerto Rico, y hoy es un subsidiario de GFR Media. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

