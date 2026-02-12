No se imagina lo que le está pasando a Bad Bunny tras su espectáculo en el Super Bowl

Bad Bunny (Captura de video/Captura de video)

Tras su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny enfrenta fuertes críticas de legisladores republicanos en Estados Unidos, quienes piden una investigación formal sobre el contenido del show.

El representante Andy Ogles calificó la puesta en escena como “indecente” y solicitó que se analice la responsabilidad de la NFL y de la cadena NBC por su transmisión, mientras otros congresistas cuestionan tanto las letras como la coreografía.

Según People en Español, el lunes Ogles pidió a las autoridades que investigaran el espectáculo, al considerar que incluyó obscenidades y que sería ilegal que algo así se transmitiera por televisión. El legislador mencionó “coreografías con movimientos sexualizados, incluyendo twerking generalizado, movimientos pélvicos y otras conductas sugestivas”.

Andy Ogles calificó la presentación como “indecente” y solicitó una investigación formal. (Foto: Neilson Barnard / Getty Images North America / Getty Images vía AFP) (NEILSON BARNARD/Getty Images via AFP)

Por esto, anunció que solicitará al Comité de Energía y Comercio que abra de inmediato una investigación formal del Congreso contra la NFL y NBC, al considerar que ambas entidades conocían previamente el contenido, lo aprobaron y facilitaron su difusión. A su juicio, este tipo de presentaciones no puede quedar sin consecuencias porque, según afirmó, atentan contra los valores culturales del país.

El también congresista republicano Mark Alford (Misuri) aseguró el martes que ya iniciaron averiguaciones sobre el evento. En el programa Real America’s Voice, expresó que continúan revisando lo ocurrido en el medio tiempo y que ha circulado abundante información relacionada con las letras interpretadas por el artista.

Alford cuestionó el contenido de las canciones y señaló que, aunque no domina el español, de confirmarse lo que (según él) se transmitió en televisión nacional, solicitarán explicaciones a las cadenas involucradas e incluso conversarán con Brendan Carr, de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Además, comparó la polémica con el incidente protagonizado por Janet Jackson en 2004 y sostuvo que este caso podría ser aún más grave.

Recordemos que Donald Trump también reaccionó al espectáculo del domingo, al que describió como “absolutamente terrible, repugnante y como ”uno de los peores espectáculos de la historia”.

Pese a las críticas, el show de medio tiempo logró una audiencia masiva y fue visto por más de 128 millones de personas.