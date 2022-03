“Si soy celosa, ¿él tiene que hacerme sentir tranquila, o yo me tengo que quedar callada?

“Los celos que yo tengo son muy fuertes, ¿qué sería lo correcto?, ¿que él haga las cosas que yo le pido para estar tranquila, o que yo simplemente me quede callada?, viendo como él hace cosas que me dan inseguridad, que me duelen y me lastiman, porque no siempre quiere estar conmigo”.

1. Son muy interesantes sus preguntas. El tema de celos nos ha dado para mucho en nuestra columna. Los celos son un tema de resolución personal, si una persona tiene una visión sobre sí misma disminuida y desarrolla un patrón de celos, control y requiere que otro ser humano haga determinadas cosas para estar en paz, el centro de su regulación emocional está en la conducta de otros ser humano y este es el camino incorrecto.

2. Si usted se considera una persona con un tema importante de celos, que le llevan a tener múltiples conflictos, usted perfectamente podría hacer un manual de normas y procedimientos, entregárselo a su novio y evaluarlo una vez al mes para ver qué tal se ha ajustado y así entonces usted se sentiría en paz. Así no funcionan las cosas, es una óptica falsa, porque no es controlando a otro ser humano como ganamos seguridad interna.

3. Si usted considera que tiene un perfil emocional que la lleva a los celos y esto le causa tensión interna, no es dictando cátedra, trazando normas, limitando el accionar de su pareja como usted va a estar en paz. Le corresponde a usted resolver, asumir y trabajar su patrón de celos para poder establecer una sana relación, de lo contrario usted está curando una úlcera estomacal con batido de papaya, el batido le quita un poco la ácidez y le refresca el estómago, pero no habrá una curación, hay que ir al médico.

4. El desarrollo personal y la estabilidad emocional personal son las bases sobre las cuales se construye la estabilidad de un proyecto de vida en pareja, de no caminar sobre esta vía, el pronóstico es muy reservado, le corresponde usted trabajar esto.