“Siento pereza de ver a mi novio... no sé si el amor es así y toca aguantar y seguir”

“Sentir pereza de ver al novio podría ser un problema, no sé qué pasó, nos hemos vuelto dos personas tan aburridas, ya no hacemos nada y esto viene desde antes de la pandemia y en la pandemia la verdad es que a veces ya ni nos vemos, él está en su casa y yo en la mía, cuando él llega vemos televisión un rato, después yo me pongo a trabajar y él sigue viendo televisión y después se va a la casa, pero ahí seguimos, no sé ni por qué, a veces él me dice que esta semana no quiere verme porque está cansado y a mí ni falta me hace, pero no sé si es que el amor es así, es decir, terminar aburriendose de esa persona y bueno, toca aguantar y seguir”.

1. Desde ninguna perspectiva podemos decir que el amor es así, iniciar muy ilusionados y apasionados, luego esperar que pase el tiempo para ver como poco a poco nos vamos aburriendo, complicando, frustrando, para que luego “ni modo”, seguir así, aburridos, en una relación este enfoque no es el correcto.

2. ¿Qué los llevó a que progresivamente se sientan aburridos?, ¿por qué dejaron de ser una pareja activa?, ¿qué pasó en este proceso que cada uno simplemente asumió una posición pasiva?, ¿en qué momento la rutina se apoderó de ustedes?, ¿por qué la monotonía es la norma? Todas estas preguntas usted debería enfrentarlas, porque una cosa es tener una relación donde nos vinculamos concientemente y otra es estar simplemente porque estamos. Bajo ninguna circunstancia uno aguanta, esa no es la norma.

3. Las relaciones de pareja pueden pasar por momentos en los que puede haber algún grado de desconexión, o haber un bache que afecte nuestra vida afectiva, sexual, social, o que termine complicando algunos procesos. La lógica del amor sano diría que tenemos un problema que hay que enfrentar, pero si frente a una situación que causa insatisfacción, bajamos los brazos y decimos, ‘bueno, así nos tocó vivir’, vamos por la ruta equivocada.

4. Hay que tenerle cuidado a estos procesos, donde progresivamente nos desvinculamos, porque podría eventualmente significar el inicio de una desarticulación afectiva que termine en una ruptura y muchas parejas pasan por procesos así, sin ocuparse en resolver y tiempo después, cuando intentan hacer algo, ya es tarde, pues genuinamente se han desarticulado.

Pareja aburrida.

5. Vivir desde esta premisa, en la que simplemente no se hace nada, en la que dejamos pasar el tiempo, es la vía incorrecta. Ante todo lo que usted cuenta, deberían de permitirse hacer un análisis profundo y agudo, trabajar en evaluar si es viable seguir juntos o no, porque por “ni modo” o por “aguante”, no cabe estar en una relación.