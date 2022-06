Silvia Baltodano responde si será la nueva jueza de hierro de Dancing with the stars

El jurado lo conforman Silvia Baltodano, David Martínez y Álex Costa. (Rafael Pacheco Granados)

Silvia Baltodano debutó este domingo en Dancing with the stars y ya muchos la visualizan como la nueva jueza de hierro.

La actriz y cantante demostró que no regalará nada en esta sétima temporada y desde el primer día se hizo sentir con comentarios de mejora para los participantes.

Baltodano asegura que tiene mucha empatía con los concursantes, pero que está en esa silla para corregir.

“No me considero así (jueza de hierro), voy a decir lo que veo, soy honesta y estricta, pero no destructora. Espero ir creciendo gala con gala, pero también soy artista y he estado ahí, sé qué es estar en escenarios, el trabajo duro que hay que hacer para mostrar cualquier expresión artística.

“También tengo mucha empatía con las estrellas, porque si para mí es difícil subirme a un escenario, cantar y bailar, que lo he hecho toda la vida, para alguien que apenas está conociendo esta disciplina es mucho, mi rol es ayudar a que ellos mejoren”, dijo a La Teja.

Silvia Baltodano es una artista completa, Foto: Valeria Coghi. (Valeria Coghi. )

Tanto Silvia como los demás jueces suelen ir a los ensayos para conocer un poco el desarrollo de los participantes y, por eso, sabe muy bien en qué fallan a la hora del programa.

“No nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a decir, de hecho, en un momento David dijo que difería de un comentario mío y al final, en el Ojo de Dancing, entendimos que dijo lo mismo, pero de diferente manera.

“En mi caso, yo me centro en la danza y en la interpretación artística, también la química de la pareja y las líneas con sus brazos”, explicó.

De momento no ha querido ver redes sociales, pues sabe que así como muchos la felicitarán, hay otros que no estarán muy de acuerdo con lo que dice.

“Me siento muy emocionada, porque el nivel de las estrellas y bailarines es muy bueno. Me sentí relajada y contenta, con muchas ganas de verlos bailar. Creo que las personas que me conocen, saben que así soy yo y que las familias que nos están viendo desde la casa sepan que veo lo positivo, pero que también siempre hay aspectos por mejorar”.

Silvia es propietaria de la empresa Luciérnaga producciones, en el 2013 regresó a nuestro país luego de estudiar en el Reino Unido actuación con énfasis en teatro musical.