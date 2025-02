Simpática periodista se prepara para su debut en canal 7 en un puesto que no es jugando

Diana Vásquez debutará oficialmente frente a las cámaras de canal 7 este lunes 24 de febrero en Más que noticias. En la foto con sus compañeros Johnny López, Sebastián Durango, Juan Carlos Zumbado y José Miguel Cruz. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía Juan Carlos Zumbado/Cortesía Juan Carlos Zumbado.)

Un reciente fichaje de canal 7 se alista para su debut oficial frente a las cámaras de Teletica a partir de este lunes 24 de febrero a las 6:25 de la tarde.

Ella es la simpática periodista Diana Vásquez, cuya contratación la anunció la televisora del trencito el 6 de enero pero hasta este lunes se “estrenará” en el canal como Dios manda.

Vásquez integra desde inicios de enero el equipo de reporteros de Más que noticias, pero a partir de este lunes se unirá al elenco de presentadores del programa, compuesto por Johnny López, José Miguel Cruz y Juan Carlos Zumbado.

El tardío “estreno” de la expresentadora de canal 13 en el set del programa semanal de noticias positivas del 7 se debe a que en la empresa le estaban dando tiempo para que la gente se familiarizara más con ella como nueva integrante del programa.

“El lunes 24 de febrero es el debut de Diana en Más que noticias. Lo que quería era que la gente la conociera poquito a poquito, porque eran 10 años de que el programa era presentado por cuatro muchachos y Diana es la primera mujer que entra al equipo”, explicó a La Teja el nuevo productor del programa, Juan Carlos Zumbado.

Diana llegó a Teletica a ocupar la plaza que dejó vacante en enero José Ernesto Herrera, quien renunció en diciembre a Más que noticias para irse a trabajar al Instituto Costarricense de Electricidad. Esa salida fue la primera que vivió el programa en 10 años.

Diana Vásquez llegó a canal 7 en enero pasado. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía)

“Me siento muy contenta”, dice nueva ficha de Teletica

Vásquez, de 34 años, se incorporó al 7 desde enero, y aunque ya ha realizado algunos reportajes para el programa, hasta ahora será “cara oficial”.

“La palabra principal con la que resumo estas semanas en el programa es muchísimo aprendizaje, han sido muy retadoras para mí, pero me siento muy contenta porque he aprendido muchísimo desde las grabaciones en la calle, la edición, el tema periodístico que ya lo tenía desarrollado pero nunca se termina de aprender. Me ha gustado muchísimo el contacto con la gente, esa era una de las cosas que me tenía más emocionada: el recibir ese cariño de la gente y poder conocer diferentes personas e historias y poder también contarlas a mi manera ha sido muy bonito”, aseguró Diana a este medio.

La mayor satisfacción que ha tenido hasta ahora en el programa es ver su trabajo plasmado en la pantalla. “Ver mi trabajo ahí y decir que lo hice todo desde cero, que lo construí, me llena de satisfacción y me llena de alegría porque es un trabajo completo el que se hace y 100 por ciento contenta, satisfecha y agradecida”, refirió.

Respecto a su debut de este lunes en el equipo de presentadores, confesó que sí hay nervios pero sobre todo agradecimiento a Dios.

“El sentimiento que me embarga es gratitud, con Dios y con todas las personas que me han apoyado para llegar aquí porque es un sueño hecho realidad. Ser presentadora de canal 7 es algo que soñé y ahora se está haciendo realidad y casi que no lo puedo creer”, afirmó.

“Tengo un poquito de nervios también, no lo voy a negar, estoy ansiosa de cómo me va recibir la gente pero confío en Dios y en las personas que aman este programa y que lo disfrutan y ven la esencia del programa y las personas que han trabajado ahí, en que me van a recibir bien, que me van a empezar a tomar cariño con el tiempo y que les va a gustar mi trabajo. Confío en eso”, continuó.

Diana también agradeció a sus compañeros Jhonny, Juan Carlos y JM por el apoyo que le han dado en estos días. “Me han recibido tan bien que me han hecho sentir muy cómoda y muy tranquila y han hecho que este proceso sea muchísimo más lindo y que lo pueda disfrutar muchísimo. Solo estoy contenta, feliz y agradecida y con los nervios normales pero confiada en que todo va a salir bien”, mencionó.

Diana Vásquez trabajó en canal 13. Fotografía: Cortesía Diana Vásquez. (Cortesía)

Esta semana Teletica comunicó que contrató al experiodista de Multimedios, Sebastián Durango, como reportero de Más que noticias. Ante esa llegada fue que Juan Carlos Zumbado asumió como productor del espacio del que antes fue jefe de Información.