Martin Garrix se presentará en Costa Rica este viernes 27 de noviembre. Si desea asistir al concierto, preste atención: en La Teja tenemos entradas para regalar.

Será la primera vez que el famoso DJ holandés se presente en Costa Rica. El show será en el anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Martin Garrix se presentará este viernes en Parque Viva. (Instagram/Instagram)

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Para participar en el sorteo de entradas, tenga en cuenta que puede hacerlo desde el martes 24 de noviembre hasta el jueves 26 de noviembre a las 9 de la mañana.

Las entradas sorteadas serán dobles y los requisitos para participar son:

Completar el formulario con sus datos personales: encuentre aquí el formulario. Unirse al WhatsApp de La Teja: en este link puede unirse a la comunidad. Seguir el YouTube de La Teja: acceda aquí. Descargar la App de La Teja: la encuentra en las tiendas virtuales. Enviar capturas de pantalla de los pasos anterior al WhatsApp 6196-2513. Responder dentro del plazo establecido: vence el 26 de noviembre a las 9 a. m.

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Si resulta favorecido, usted será contactado por los canales que indicó al momento de llenar el formulario. ¡Suerte!