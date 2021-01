(Risas) Uno tiene que trabajar y darse el placer de que la gente hable bien de lo que uno hace. Cuando eso pasa yo me siento excelente y, como todo, puede que a alguien no le gusta, pero de hecho yo estoy muy pendiente de eso. Cuando veo que alguien deja comida en el plato voy y le pregunto que por qué lo dejó, que si no le gustó, que me digan algo para mejorar.