Sofi Escalante fue Niña Símbolo de la Teletón en 2014 y este 2026 regresará como presentadora digital. (Cortesía/Cortesía)

Hace 11 años, Sofía Escalante recibió de su mamá el regalo más importante de su vida: una segunda oportunidad para vivir. Hoy, a sus 22 años, aquella niña que enfrentó la leucemia y fue símbolo de la Teletón 2014 regresará al evento, pero esta vez como presentadora digital.

La joven herediana se prepara para participar en la Teletón 2026, una experiencia que llega mientras construye su camino como creadora de contenido.

Su regreso coincide con una fecha especial, este 19 de noviembre.

“Todos los 19 de noviembre yo los celebro como si fuera mi cumpleaños, porque es la fecha en la cual literalmente volví a nacer”, nos contó.

Una enfermedad que cambió su infancia

La joven herediana recibió un trasplante de médula ósea el 19 de noviembre de 2015, después de que la enfermedad reapareciera. (Cortesía/Cortesía)

Sofi tenía apenas 10 años cuando, en 2014, le diagnosticaron leucemia mieloide aguda. Comenzó un tratamiento de quimioterapia y, junto con su familia, impulsó una campaña de venta de pulseras para conseguir monitores de signos vitales destinados al Hospital Nacional de Niños.

Aquella iniciativa hizo que su historia llegara a diferentes medios de comunicación. Ese mismo año fue elegida Niña Símbolo de la Teletón y participó en una entrevista con Édgar Silva, la cual todavía recuerda por el impacto que tuvo en su vida.

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Después del tratamiento, recibió el alta y regresó a la escuela. Sin embargo, en setiembre de 2015, la enfermedad reapareció.

La alternativa que encontraron junto con sus médicos fue un trasplante de médula ósea. Su mamá resultó compatible y se convirtió en su donante.

“Mi mamá me donó la médula ósea y ese fue el tratamiento que me salvó la vida”, recordó.

El apoyo que recibió durante su enfermedad continúa presente en su vida adulta.

Su mamá era quien la llevaba a las entrevistas cuando era pequeña. Actualmente, su papá la acompaña a eventos siempre que puede y le toma fotografías y graba videos. Su hermano también aparece en algunas de sus publicaciones.

“Nunca me han cortado las alas. Siempre han estado para mí”, aseguró.

La joven reconoce que al principio las redes sociales fueron un mundo nuevo para todos en su casa. Ahora su familia comparte la emoción de las oportunidades que le llegan como creadora.

En los últimos meses ha participado en eventos y conciertos y ha colaborado con marcas, experiencias que sus padres también han aprendido a disfrutar junto a ella.

Édgar Silva entrevistó a Sofi Escalante cuando era niña, durante su lucha contra la leucemia. La joven recuerda aquella conversación como un momento que marcó su vida. (Cortesía/Cortesía)

La comunicación pasó de ser un gusto a convertirse en parte de su vida

Aunque Sofi se graduó de Administración de Negocios en 2025, su interés por el periodismo y las cámaras comenzó mucho antes.

De niña disfrutaba participar en actos cívicos y hablar frente a otras personas. Durante su enfermedad, las entrevistas le permitieron descubrir que podía contar su propia historia.

Incluso recuerda que cuando grabaron el video sobre su vida para la Teletón, inicialmente estaba previsto que sus padres fueran los narradores, pero al final fue ella quien contó lo que estaba viviendo.

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Años después, estudió un año de Periodismo, pero tuvo que pausar la carrera por motivos personales y laborales.

También fue presentadora del programa RG Elementos y participó como conferencista en TEDx.

“Al inicio empecé por comunicar una historia, por comunicar que quería vender unas pulseras para el hospital de niños. Después empezó siendo comunicado mi testimonio”, explicó.

Sofi Escalante tenía apenas 10 años cuando fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda y comenzó un tratamiento de quimioterapia. (Cortesía/Cortesía)

Un regreso a la Teletón desde otra perspectiva

Esta no será la primera vez que Sofi participe en el evento como presentadora. En 2022 tuvo la oportunidad de estar frente a las cámaras durante la transmisión televisiva.

Aquella experiencia marcó un momento decisivo.

“Yo decía: esta adrenalina y este sentimiento yo no lo consigo en otro lado, más que comunicando y hablando y poniéndome al frente de una cámara”, relató.

Después de esa participación comenzó a dedicarle más tiempo a las redes sociales. Desde hace aproximadamente dos años trabaja con mayor constancia en la creación de videos, en los que comparte su día a día, experiencias personales y mensajes de motivación.

Ahora el Club Activo 20-30 la convocó para participar en la transmisión digital de la Teletón 2026, donde estará en distintos bloques, incluidos la apertura y el cierre.

“Yo ni en mis mejores sueños hubiera imaginado estar de otra forma que no fuera enferma”, confesó al comparar su participación en 2014 con las oportunidades que tiene actualmente.

Sofi asegura que actualmente lleva una vida normal y disfruta de las oportunidades que le brinda la comunicación.

En redes sociales, recibe mensajes de personas que enfrentan enfermedades o situaciones difíciles y que encuentran inspiración en su historia.

“Yo recuerdo estar en el hospital y ver a chicas que llegaban a citas ya en remisión y yo decía: si ellas pueden, yo puedo. Saber que tal vez puedo ser esa persona para alguien que está pasando por un momento así simplemente me llena de amor y me llena de agradecimiento”, expresó.

Su objetivo es continuar fortaleciendo la comunidad que ha construido en redes sociales y mantener el propósito de ayudar a otras personas a través de lo que comunica.

Por ahora, su atención está puesta en la transmisión digital de la Teletón y en disfrutar esta nueva oportunidad profesional.

“Estoy 100% disfrutando el proceso. Estoy superemocionada por la Teletón de este fin de semana”, concluyó.

La Teletón 2026 será los días 20 y 21 de noviembre.

Sofi Escalante fue Niña Símbolo de la Teletón en 2014 y este 2026 regresará como presentadora digital. (Cortesía/Cortesía)