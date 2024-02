¡Sorpresa de San Valentín! Luis Carlos Monge deja su “eterna” soltería y la culpable está bien guapa

Luis Carlos Monge era uno de los famositicos que llamaba bastante la atención por el tema de su soltería. (Instagram)

El sorpresón de la semana de San Valentín la dio el periodista Luis Carlos Monge, quien días antes de la celebración del amor y la amistad se dejó ver en redes sociales muy feliz y enamorado.

Bien guardadito se tenía el famoso “Perro de Traba” la noticia de que había dejado su “eterna” soltería y que ya tenía el corazón ocupado, pero un video que compartió el domingo por la noche en sus redes sociales lo delató.

De la novia de Luis Carlos no se sabe nada, lo único que sí se puede confirmar es que es bastante guapa, según lo que se aprecia en el amoroso video, donde ella lo abraza y se le recuesta en el hombro.

La Teja le escribió al periodista y expresentador de canal 7 para hablar al respecto; sin embargo, dijo que no le gusta referirse a temas relacionados con su vida personal.

Monge llevaba años soltero y en el 2022, en una entrevista con La Nación, dijo que no le cerraba las puertas al amor, pero que la persona indicada aún no había llegado. Parece que ese momento al fin le llegó.

Luis Carlos Monge se dejó ver con su guapa novia el domingo por la noche en redes sociales. (Instagram)

Una por otra

Pero aunque está con el corazón feliz, el presentador de ¡A cachete! contó este martes que hace poco se llevó un susto con su salud, pues se fue a hacer unos exámenes médicos y se dio cuenta que “la procesión iba por dentro”.

“Nunca me había hecho exámenes de triglicéridos ni colesterol. Tenía muy elevados los triglicéridos. Nunca me había hecho esos controles. Aparentemente, ya con el endocrinólogo, tengo un tema de herencia, por el cual tiendo a que se eleven estos niveles”, contó Monge.

Asimismo mencionó que los resultados que le pararon el pelo se los disparó la poca actividad física que hizo el año pasado debido a lesiones y a una operación en la rodilla que lo mantuvo en reposo por un tiempo.

“Si no me hago estos exámenes ni cuenta me doy. No descuiden su salud. Ojalá que este susto y este mensaje los motive a ustedes a revisarse y no descuidar su salud”, destacó.

¡Cupido flechó el corazón de Luis Carlos Monge!

La gran ventaja que tiene ahora es que su amorcito debe estar cuidando bastante de él y chineándolo mucho para que le dure, ojalá, por toda la vida.

Desde La Teja le deseamos mucha felicidad a la nueva pareja.