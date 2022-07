¡Sorpresa! Khloe Kardashian y Tristan Thompson esperan hijo en media ruptura

Las Kardashian están acostumbradas a convertirse en madres alquilando vientres. Archivo

Desde hace algún tiempo Khloe Kardashian y Tristan Thompson dieron por terminada su relación, sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que, pese a eso, la cigüeña viene de camino.

De acuerdo con el portal TMZ, la hermana de Kim Kardashian y el jugador de la NBA recurrieron a un vientre de alquiler para tener a su bebé, el cual nacerá a finales de julio.

Según la revista People, la pareja inició con los planes de agrandar la familia meses antes de que se diera a conocer la infidelidad de Thompson con una modelo, incluso, un representante de Khloe confirmó que concibieron al pequeño en noviembre del año pasado.

“Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por la bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”, dijo el vocero.

En la última temporada de “Keeping Up With The Kardashians”, Khloé abrió su corazón con Kim y le reveló sus ganas de volver a ser madre, pero por consejo médico, no podría embarazarse ya que corría el riesgo de sufrir un aborto, por lo cual comenzó a considerar alquilar un vientre.

Esta no sería la primera vez que un miembro de las Kardashian utiliza este método para ser mamá, pues los dos hijos menores de Kim, Chicago y Psalm, nacieron de un vientre sustituto.