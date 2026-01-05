“Su mamá me dio clases”: El conmovedor secreto que Nancy Dobles confesó tras la llegada de Ítalo Marenco

La llegada de Ítalo Marenco al programa Buen día no solo estuvo cargada de emoción para él, sino también para sus nuevas compañeras de set, especialmente para Nancy Dobles, quien tiene un vínculo muy especial con la familia del presentador.

Dobles recordó con mucho cariño que tuvo la oportunidad de trabajar directamente con los padres de Ítalo, la actriz Roxana Campos y el actor Álvaro Marenco, una experiencia que hoy cobra un significado aún más profundo para ella.

Nancy Dobles es una de las más felices de la llegada de Ítalo Marenco a la casa de Buen día. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Su mamá me dio clases de locución cuando estaba comenzando en A todo dar, y con su papá trabajamos juntos en la película hindú, llamada ‘Enredados: La confusión’”, contó la presentadora, visiblemente emocionada.

Para Nancy, ambos fueron personas maravillosas, por lo que no dudó en afirmar que ese amor y esa calidad humana se reflejan en el hijo que hoy se suma al matutino de canal 7.

“Le dije buena suerte, bienvenido al equipo, que estaba para servirle en lo que necesitara. Me tomé ese chancecito para demostrarle todo mi apoyo y darle un abrazo”, relató sobre la bienvenida que le dio a su nuevo compañero.

Nancy Dobles le dio un buen abrazo de bienvenida a ítalo Marenco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La presentadora Thais Alfaro también aseguró sentirse muy contenta con la llegada de Marenco, a quien considera un colega de trayectoria y experiencia comprobada.

“Ítalo no es ajeno a nosotros, sabemos quién es, su carisma, su espontaneidad y esa sonrisa que siempre lo caracteriza. Es un gusto recibirlo y contar con él en el equipo”, expresó.

Doña Roxana Campos y don Álvaro Marenco, ambos ya fallecidos, son los papás de Ítalo Marenco. (Mayela López)

Por su parte, Jennifer Segura también destacó el talento y la trayectoria del nuevo integrante de Buen día.

“La verdad, estamos muy honrados. Sabemos de su capacidad y de todo lo que puede aportar, así que ha sido una gran suma para la familia de Buen día”, afirmó.