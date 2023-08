Sus dos “novias” hicieron pasar una verdadera congoja a Don Stockwell

Don Stockwell y Alejandra González disfrutaron del show que dio el comediante Marko. Instagram

El empresario Don Stockwell fue sorprendido por el comediante venezolano Marko, quien dio un show este sábado en el CIC ANDE San Antonio de Belén.

Un asistente nos compartió un video del show, donde se ve el empresario Stockwell acompañado por su novia y aspirante a Miss Costa Rica Alejandra González.

En la grabación Marko en su personaje “La bendecida” anda interactuando con el público, pero donde se topa con el empresario quien estaba difrutando le dice: “Ay no puede ser”, Don no paraba de reír mientras el comediante le canta la pieza “Todavía” del extinto grupo La Factoría, la cual parte de su letra dice: “Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí, ni el tiempo ni el espacio, podrán borrar lo que me hiciste soñar.

“Yo te vi desde lejos y dije: ‘Wao, ¿Ustedes creen en el amor a primera vista?’ “, dijo el venezolano, frase que le causó mucha risa a su novia y a los asistentes.

En el show estuvieron otros comediantes ticos como Juanka Galindo, Choché Romano y El Dari, quienes estuvieron interactuando con el público.