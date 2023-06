Don Stockwell defiende participación de su novia en Miss Costa Rica: “Nada de argolla”

Don Stockwell y Alejandra González tienen más de 6 años de relación. Instagram

La noche de este jueves se dieron a conocer los nombres de las diez finalistas al Miss Costa Rica 2023 y la novia del empresario Don Stockwell es una de ellas.

Se trata de Alejandra González, de 26 años, y quien en el 2016 también estuvo en el certamen, pero no quedó ni entre las tres finalistas.

Hay quienes aseguran que la joven es una de las favoritas a ganar este año, por la gran amistad que tiene su Don con los dueños de Teletica, televisora encargada del concurso de belleza.

Contactamos al productor de conciertos para saber qué opina de que en redes sociales digan que él le compró la corona a su novia, con la que vive en Santa Ana, parecido a lo que se dijo cuando Elena Correa ganó el certamen del 2017, ya que muchos aseguraron que Carlos Rodríguez habría pagado para que ella ganara.

“Nada. Ella me pidió desde el principio que me alejara completamente. No he hablado con la familia Picado, no he hablado con nadie de Teletica, ella lo está haciendo completamente sola, yo me estoy aislando y yo no tengo la plata que tiene Carlos (Rodríguez)”, dijo Stockwell.

Esta es la foto oficial de Alejandra como candidata al Miss Costa Rica 2023. (Arnoldo Robert)

El empresario agregó que él simplemente la está apoyando como pareja y como “cualquier otro fanático” y que no se está metiendo en absolutamente nada.

“Si lo logra o lo pierde, es totalmente por los méritos que ella hace. Nada de argolla. Además, me lo tiene prohibido, no puedo hacer ni una llamada a nadie para hablar del concurso”, mencionó.

Más preparada

Cuando Alejandra participó la primera vez en Miss Costa Rica apenas tenía 19 años y, según dijo su novio, decidió intentarlo una vez más pues ahora se siente más madura y preparada.

Don contó que la modelo y periodista tiene meses preparándose para este concurso y que él es testigo de que le ha puesto mucho para lograr su objetivo.

“Estoy muy, muy contento, para mí es un orgullo ver lo mucho que ha trabajado para lograrlo. Ella se ha estado preparando meses y meses, ha estado con clases de pasarela, se ha estado preparando físicamente, comiendo bien, ha sido una locura, para mí que la escogieran entre las diez es un orgullo”, expresó.

La presentación de las finalistas se hizo durante el programa 7 Estrellas y solo las candidatas podían estar presentes, así que al empresario le tocó tirarse su participación desde la comodidad de su cama. Para él, su novia fue la que mejor habló en la transmisión.

“Ella está muy centrada en lo que quiere, siempre orando y pidiéndole a Dios todo lo mejor del evento y que todo salga como tiene que salir”, señaló.

La pareja se conoció precisamente durante el Miss Costa Rica 2016 cuando ella participó la primera vez. Archivo

Stockwell además dijo que como buen novio, lo único que le queda es apoyarla al máximo, aunque alejado de sus amigos de Teletica y que su mayor deseo es verla feliz con o sin corona.

Curiosamente su mamá, doña Ofelia María Ulloa, fue coronada Miss Costa Rica en 1968, así que está cruzando los dedos para tener una nueva reina en su familia, el próximo 16 de agosto.

El empresario además confesó que una vez que pase el concurso se enfocarán en su boda, la cual será el próximo año.

Además de Alejandra, las otras finalistas de este año son: Fabiola Calvo, de 28 años y de Alajuela; Nathalie Durán, de 19 años; Natalia González, de 24 años y de Sabanilla de Montes de Oca; Fariany Gutiérrez, de 27 años y de Curridabat; Francella Mena, de 28 años y de Curridabat; Catalina Murillo, de 26 años y de San Isidro de Heredia; Deykel Palmer, de 19 años y de Alajuela; Yoselyn Porras, de 27 años y de Alajuela y Lisbeth Valverde, 28 años y de Uvita de Puntarenas.

