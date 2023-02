Don Stockwell nos contó cuándo se casa de nuevo

El empresario Don Stockwell está convencido de que su novia, Alejandra González, es el amor de su vida y por eso está pensando en volver a casarse.

La pareja decidió darse una segunda oportunidad a mediados de 2021 luego de haber terminado a inicios de ese mismo año.

La relación entre ambos está tan fortalecida que ya hasta tienen un tiempo viviendo juntos en la casa del empresario artístico. Ella dejó su casa en Palmares.

Ellos empezaron a andar desde el 2017, por eso muchos se preguntarán, ¿y el anillo pa’ cuando?. Hace unos días no lo encontramos en un evento y aprovechamos para preguntarle.

“Creo que ya este año vamos a empezar a hablar finalmente de los detalles de la boda. Yo llevo tres años esperando que ella me diga: ‘ya estamos listos’, pero yo creo que ya está lista. Formalizamos este año y creo que la boda será en el 2024″, dijo Don.

Alejandra acaba de cumplir 26 años y conoció a Don cuando participó en el Miss Costa Rica 2016. Instagram

Don confesó que ese es un tema que han hablado mucho, pero que también han decidido tomárselo con calma, principalmente por ella.

Ale, quien el pasado 15 de febrero cumplió 26 años, trabaja como modelo para algunas marcas y tiene una tienda en línea.

“Ella quiere cumplir unas metas personales, siempre me lo ha dicho, y me parece muy bien. Ella es una mujer muy sensata y por cumplir esas metas ya está lista para casarse y yo siempre la he apoyado en eso”, recalcó.

De llegar a casarse sería el segundo matrimonio del organizador de conciertos, pues en el 2006 se casó con la actriz venezolana Carolina Tejera, quien es la madre de su hijo mayor Michael.

En aquella ocasión se casaron en la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, así que esta segunda vez sería de forma civil.

Más unidos que nunca

Stockwell aseguró que cuando decidieron retomar la relación sabía que había que aprovechar muy bien la oportunidad que le estaban dando y, por eso, ahora tratan de compartir más y fortalecer más la relación.

“Volvimos y de verdad que para siempre. Fue muy fuerte para los dos cuando terminamos, pero desde que volvimos estamos más unidos que nunca”, mencionó.

Lo que más le agrada a Don de su novia es que se lleva muy bien con sus hijos. Instagram

Además, dice sentirse tan enamorado y pleno junto a su pareja que siente que está viviendo su mejor momento en el amor.

“Ella se lleva superbién con mis hijos, con mi familia, la familia de ella es adorable y amo ir a Palmares a visitarlos, probablemente estoy en el mejor momento de mi vida con ella”, recalcó.

Precisamente, desde que volvieron los dos usan un anillo de compromiso que Don compró en un viaje que hizo a Irlanda en el 2021 y que tiene que ver con una leyenda de ese país.

Si nota que el empresario anda un anillo, es de compromiso de amor, todavía falta el de bodas. Instagram

Cuando se lo entregó le hizo una promesa de amor y respeto, pero no le pidió matrimonio, así que aún sigue pendiente el anillo con perla.

“Compré uno que trae buenas vibras al amor y que compagina con el anillo que le compré a ella. No es un anillo de matrimonio, ni de compromiso de boda, sino un anillo de compromiso irlandés que significa que mi corazón es todo tuyo”, explicó.

Regalazo de cumple

Este año la pareja celebró su sexto San Valentín junta y como también se aproximaba el cumpleaños de la exparticipante a Miss Costa Rica 2016, decidieron darse un viaje como regalo.

En estos días se van de vacaciones para Cabo San Luis, en México, y estarán por una semana.

Otro motivo que lo tiene muy feliz y orgulloso es que su hijo mayor, Micky, como le dicen de cariño, se ha convertido en un gran jugador de básquetbol.