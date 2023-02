Tapón anunció que hará una pieza más que polémica para esta época

El cantante nacional Tapón hizo una advertencia a todas las personas que lleguen a escuchar su próximo tema, pues de una vez les dio a conocer que será muy polémico para esta época.

El artista señaló en sus redes sociales que a las personas que les gusta que las traten mal y les digan cochinadas mejor que ni gasten el tiempo escuchándola porque de fijo no les cuadrará.

“En estos días voy a estrenar canción y quiero hacerles una advertencia. Esta canción no es para aquellas mujeres que les gusta que las traten mal, que les diga que usted es una p... o que voy a hacer esto o aquello. Chiquillas esta canción no es para ustedes. Ni se tomen la molestia de escucharla, no les va a gustar.

Tapón se fue de viaje a Egipto con su esposa. Instagram. (Tomada de Instagram)

“Eso sí, para las mujeres como las de la época mía, que les gusta que las traten bonito, que les digan cosas tuanis, que las traten bien, esta canción sí es para ustedes”, afirmó.

De inmediato tuvo algunos mensajes de aprobación de seguidoras que dicen que son de las que de fijo disfrutarán el tema y quienes le agradecieron por hacer algo diferente en estos tiempos.

Recordemos que ahora están muy de moda las letras explícitas y pasadas de tono, por lo que es un verdadero riesgo el que corre Tapón al hacer algo bonito. Ya veremos cómo le va.

El cantante, quien estuvo hace unas semanas de viaje en Egipto, también adelantó que aprovechó para grabar algunas escenas del video de lo que será este nuevo tema, que se llamará La number one (Número uno) y en el que aparecerán lugares bastante bellos como las famosas pirámides, que pudo conocer durante esa aventura por el país africano.