Tapón habló maravillas de Alejandro Rueda por algo que hizo al inicio de su carrera

Christian Gómez, Tapón, sacó recientemente un documental sobre su carrera musical. (Jorge Navarro para La Nación)

El cantante Tapón recién estrenó un documental sobre su carrera musical y en uno de sus capítulos habló maravillas del expresentador Alejandro Rueda.

Christian Gómez, nombre real del artista, sacó en su canal de YouTube “Ahora sí: la verdadera historia de Tapón”, donde hace un repaso por sus más de 25 años de carrera.

El alajueliteño aprovechó la oportunidad para agradecerle públicamente al expresentador de TV Mejenga por haberlo apoyado cuando apenas daba sus primeros pasos.

En el documental sale Rueda hablando de que tener a Tapón en TV Mejenga era un pegue, porque le “aportaba y enriquecía el programa”.

Vea por qué Tapón habló de Alejandro Rueda en su documental

“Yo le dije: ‘¡¿qué?!, venga cuando quiera. A mí no me llame, a mí no me diga, usted venga cuando quiera’, y de repente, era muy vacilón, porque yo estaba en el programa y de repente lo veía ahí parado”, recordó el expresentador.

El cantante mencionó que no podía dejar de agradecerle a Rueda, porque aunque “él quiere quitarse el mérito”, fue uno de los primeros que lo dio a conocer en televisión nacional.

En el documental Tapón agregó imágenes de algunas de las presentaciones que dio cuando TV Mejenga se transmitía fuera del estudio y el público se volvía “loco” cuando salía a la tarima a cantar.

Cada semana el artista comparte un capítulo nuevo en su red social, en el que cuenta su verdadera historia.