Tapón no solo salió bueno para escribir canciones...

Tapón creció en Alajuelita y ya tiene más de 25 años de carrera musical.

Resulta que Tapón no solo salió bueno para componer canciones sino para escribir.

El cantante alajueliteño Christian Gómez contó que hace un tiempo sacó un libro llamado “Yo soy Tapón” y que aún le quedan algunas copias.

“Es muy vacilón porque yo le he hecho muy poca promoción al libro y mucha gente me pregunta de qué se trata. Bueno, es un libro en donde yo narro experiencias que me han pasado y lo que he aprendido de cada una de esas experiencias (...). Cada uno (de los capítulos) es una lección de vida que yo he aprendido según alguna anécdota que me ha pasado”, explicó.

El artista contó que el motivador Sixto Porras le escribió el prólogo y que también trae fotos inéditas de cuando estaba chiquillo, cuando inició en la música y demás.

El cantante además adelantó que en las próximas horas saldrá su nuevo tema “Leñazo”, que grabó junto a su colega Killa.

