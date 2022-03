Tapón renueva ¿Qué es lo que pasa? Tema contra políticos corruptos y la injusticia

Tapón no recuerda con exactitud cuándo lanzó la primera versión de su tema llamado ¿Qué es lo que pasa?, pero lo que sí tiene claro es que los problemas que en aquel momento denunció, siguen vigentes en nuestro país e, incluso, han crecido.

El artista, quien antitos del año 2000 era de los cantantes que más sonaba, hablaba en su éxito de la inseguridad, de la corrupción, de las mentiras de los políticos y de la pobreza, males que más de 20 años después vuelve a señalar en la nueva versión de su pieza, la cual está disponible en las distintas plataformas desde el pasado viernes.

“Es como si hubiera escrito la misma canción, con la diferencia que ahorita estamos con precio récord en la gasolina y en el dólar, la educación está estancada hace muchos años, aquí y en el mundo, que el sistema educativo no ha avanzado. También hay un gran incremento en el tema de la corrupción, ese es el cambio más grande y negativo que veo, capaz que antes se daba, pero nadie se daba cuenta.

Tapón grabó este video en una de las zonas más pobres de Pavas. Cortesía.

“Hablo de los impuestos y de las personas que llegan al poder y se convierten en traidores de la patria, así lo digo, porque es un sentir que no es solo mío, así piensa la gente, lamentablemente sigue pasando que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres”, señaló.

El alajueliteño asegura que la gente fue la que le metió carbón para sacar la nueva versión de la pieza.

“Me escribían mucho en la canción vieja, parece que la siguen recordando mucho, más ahora con la cuestión de la política. Me pedían que hiciera la misma canción, pero con un ritmo más moderno, pero preferí hacer una nueva versión, hablando de los desafíos y las tortas que se han jalado últimamente en la política en nuestro país, al final la canción yo digo que no es mía, es de la gente, es de lo que piensan ellos”.

Tapón cree que es un buen momento para que un tema así salga a la luz y espera que llegue a oídos de los candidatos presidenciales José María Figueres y Rodrigo Chaves.

“Lo vengo planeando desde antes, quería que saliera antes de la primera ronda, pero hicimos inversión en equipo nuevo y se atrasó un poco, me llegó el miércoles y lo grabamos jueves.

“Pero ojalá los candidatos la escuchen y que al menos les incomode, creo que no tiene nada que no sepan, es una canción que expresa lo que el pueblo siente, ojalá les termine de confirmar que el pueblo no quiere promesas, sino soluciones. Yo voy a ir a votar de nuevo, con la fe de que las cosas mejoren”, explicó el artista.

Tapón era un chiquillo cuando lanzó su polémico tema. YouTube.

Cambiado

En el momento que grabó el primer tema, hace más de 20 años, simuló una plaza pública, caminó de noche por las peligrosas calles de Chepe y demostró que iba en serio con su música.

“Era un chamaco, pero desde que saqué mi primer disco llamado Ahora sí, venían temas muy serios como La mala reputación y Juicio final, ya para el segundo disco vinieron otros como ¿Qué es lo que pasa? y Vive con él, que son temas para crear consciencia. Yo desde ese tiempo tenía claro que quería que mis canciones le llegaran a la gente y perduraran por los años, siempre supe del poder que tiene la música.

“Fue rudo porque estaba en un proceso de consolidación de mi carrera, se creía que mi éxito con Creada a mi manera podía ser flor de un día, luego vinieron y fueron otros igual de pegados, entonces en este segundo disco se terminó de consolidar lo que veníamos haciendo. Se dieron cuenta que no era solo fiesta o charanga, sino que tenía algo qué decir y eso me fue dando respeto en la música”, afirmó.

En lo personal, Tapón asegura que ha cambiado bastante y que por ende le da más valor a las cosas realmente importantes.

“Aparte del dolor de rodillas, de espalda y de kilos de más, ahora estoy en una etapa en que dejé de querer tener siempre la razón, como era en ese entonces, a querer tener paz, yo ahora prefiero tener eso más que nada”.