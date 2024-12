Tapón soltó el llanto frente a cámaras al ver a su hija hacer algo extraordinario

Esta vez Tapón no pudo acompañar a su hija Mariangel a la competencia internacional. (Cortesía)

Tapón no pudo acompañar a su hija Mariangel Gómez a su competencia de baile internacional y decidió grabar su reacción mientras la veía a través de la computadora.

Su hija andaba en el festival de salsa Euro Son Latino 2024, que se realizó en Puebla, México, y esta vez solo la acompañó su mamá, pues él está con muchos eventos estos días.

El cantante nacional no pudo contener las lágrimas al ver a su pequeña bailando con gran categoría y luciéndose en cada paso.

Tapón grabó su reacción al ver el baile de su hija

Y se mostró todavía más vulnerable cuando anunciaron que hija se ganó el premio de primer lugar en la categoría solista.

“La verdad no me importa que me vean llorar. Sólo un papá sabe la alegría que siente al ver el triunfo de un hijo. Aunque para mí, el mayor triunfo que tengo con mis hijos es que sean buenas personas. Pero, saber el esfuerzo tan grande que hace Mariangel, sus compañeros, los directores de la academia y los papás durante todo el año, la disciplina que tienen y, particularmente este año, todo lo que se ha hecho para que Mariangel llegara a ese mundial en las mejores condiciones y ver estos resultados, es una gran bendición”, publicó el artista.

Tapón escribió que se siente más que orgulloso de todo lo que ha logrado su pequeña bailarina siendo apenas una jovencita y que le encantaría que le dieran más reconocimiento a todo lo que hacen estos artistas.

Tapón llora al ver a su hija ganar competencia de baile

“Ojalá los bailarines de este país sean valorados conforme a los resultados internacionales que traen, ojalá les den la visibilidad que ellos merecen”, agregó.