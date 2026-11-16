Tapón vivirá este domingo un día que marcará su vida para siempre

Tapón cumplirá una de sus mayores ilusiones en la novena gala de Mira quién baila: compartir la pista con su hija Mariángel Gómez Vargas. El cantante anunció emocionado que ambos participarán en una coreografía de swing criollo.

Para Christian Gómez, esta presentación tiene un significado que va más allá de la competencia. Según contó en un mensaje dirigido a sus seguidores, bailar con ella era el momento que esperaba desde su ingreso al programa.

“Mi gente, hoy es el día, es el día por el que entré en este programa. Es el día más emocionante de todos para mí porque hoy tengo una invitada muy especial en mi coreografía”, expresó.

Tapón brillo en la Octava gala de la tercera temporada de Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Mariángel Gómez será su invitada especial

La hija del intérprete tiene 18 años y es bailarina profesional de salsa. Nacida en julio de 2008, se ha destacado en la danza como bicampeona mundial.

En esta ocasión, su experiencia estará al servicio de una presentación que le permitirá compartir escenario con su papá. El artista invitó al público a estar pendiente del número y agradeció la oportunidad de hacerlo realidad.

LEA MÁS: Tapón está en el hospital a pocas horas de la gala de Mira quién baila y no sabe si podrá presentarse

“No se pueden perder este swing criollo porque voy a bailar con mi hija, gracias a Dios y a la producción que lo hizo posible”, manifestó.

Mariángel Gómez, hija de Tapón (Instagram)

Tapón siente que ya ganó

El cantante dejó claro que poder bailar con Mariángel representa, por sí solo, una recompensa dentro de su paso por Mira quién baila.

Antes de presentarse y conocer la valoración de los jueces, resumió lo que significa para él esta oportunidad con una frase:

“Ya hoy listo, ya yo gané esta vara”.