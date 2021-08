Tapón volverá a la televisión, solo que ahora en la acera del frente

Tapón hace a un Leonardo Favio bastante bueno Cortesía Teletica. Tapón hace a un Leonardo Favio bastante bueno Cortesía Teletica.

Las habilidades de imitación que descubrió Tapón durante su participación en Tu cara me suena las volverá a mostrar en televisión, pero esta vez, en Repretel.

El cantante es la gran novedad de la segunda temporada del programa La Matraca, que se estrenará este sábado, a las 8 p.m., por canal 6.

Según el artista, desde que se coronó ganador de la segunda edición del programa de Teletica, en el 2016, se ha dedicado, casi que por completo, a interpretar a grandes artistas, por lo que tiene mucho que aportar en esta nueva oportunidad que le dan.

“Me tomaron en cuenta gracias a Dios. Vamos a estar haciendo imitaciones de artistas, yo tengo bastante material que nunca lo he presentado en televisión y depende de la producción lo que quieren que yo haga, probablemente sean interpretaciones que la gente nunca ha visto.

“Yo les envié una lista de unas 30 imitaciones y ellos son los que me dirán, me gustaría hacer algunos de los que la gente más disfruta como Leonardo Fabio, José Feliciano, Roberto Carlos y algunas sorpresas de artistas que no he hecho nunca“, adelantó.

Tapón cuenta que por suerte ha podido sostener a su familia por otros medios fuera de la música durante la pandemia, pues los conciertos son poquísimos.

“He hecho jingles, campañas publicitarias y otras cosillas, porque el tema artístico se ha resentido muchísimo, no ha sido un 15 por ciento de lo que tenía antes, pero por dicha a mi familia no le ha faltado nada”, comentó.

Además del nuevo imitador, en el programa estará todo el elenco de Pelando el ojo, así como Davis Núñez, Pablo Leal y Fabián Murillo.

No sabía

En el momento que lo llamamos, Tapón desconocía que viene una nueva temporada de Tu cara me suena, en setiembre, por eso no sabe si ahora que bretea para el 6 hará sus videos en vivo luego de cada gala para hablar sobre la participación de los artistas.

“Sé que a la gente le gustaba mucho, tenía mucho alcance, pero ahorita no tengo claro si lo podré hacer”, aseguró.

El artista agregó que pronto lanzará un proyecto grande con el que ha estado trabajando y que incluye a bastante gente y también está breteando en un disco navideño.