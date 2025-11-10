Tatuador Max Rodríguez le da una lección de vida a un seguidor que le deseó el mal

El reconocido tatuador costarricense Max Rodríguez volvió a ganarse la admiración del público al demostrar que no hay mejor manera de responder al odio que con hechos.

Luego de que un seguidor le deseara el mal en redes sociales, el artista decidió tomar una medida inesperada que lo llevará a expandir aún más sus negocios.

Max Rodríguez convierte un comentario de odio en motivación para abrir un nuevo negocio.

Rodríguez contó, en un video que publicó en TikTok, que un seguidor le escribió un mensaje bastante desmotivador, asegurando que a uno de sus locales le quedaba solo tres meses de vida.

“Él es mi archienemigo virtual desde hace unas 15 horas, y es que me dejó un mensaje de odio que dice: ‘3 meses le doy para que lo cierren’”, relató el tatuador.

El también emprendedor dijo que no comprendía cómo había personas dedicadas a tirar odio en Internet.

“A ese mae no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto. Debe ser un magnate millonario, súperexitoso” detalló.

Sin embargo, lejos de molestarse, Max Rodríguez decidió tomar el mensaje como motivación para superarse.

“Solo por eso, en menos de tres meses abro una sucursal nueva, para que se acuerde de por vida que todo el mal que me desea se multiplica”, comentó.

La inesperada reacción de Max Rodríguez al seguidor que quiso verlo fracasar. (Cortesía Max Rodríguez)

El tatuador admitió que su decisión lo pone en aprietos, ya que actualmente está terminando una remodelación y montando un nuevo estudio de tatuajes.

“No estaba en mis planes abrir otro restaurante de Chicken Can, pero ya que mi enemigo virtual me puso este desafío, estoy ideando un plan. Este restaurante tiene que tener algo imperdible, que la gente vea y no pueda pasar sin entrar”, agregó.

La actitud del empresario fue muy aplaudida por sus seguidores, quienes destacaron su capacidad para transformar la negatividad en motivación.