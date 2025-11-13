Tatuador Max Rodríguez recibió una noticia que lo tiene con su corazón destruido

El conocido tatuador costarricense Max Rodríguez pasa por un complicado momento luego de recibir una noticia que, según dijo, lo dejó con el “corazón destruido”.

Rodríguez confirmó el triste desenlace de una situación que lo sorprendió este miércoles y por la que tuvo que pedir ayuda en sus redes sociales.

Tatuador Max Rodríguez pidió ayuda a la gente con este video

Desapareció su gatito Mostaza

Max informó que su gatito Mostaza desapareció misteriosamente de su casa y, tras horas de intensa y desesperada búsqueda, lamentablemente lo hallaron sin vida.

“Lamento comunicar que Mostaza fue hallado sin vida. Aún no entendemos absolutamente nada de lo que sucedió. Apareció a varios kilómetros de la casa y bajo circunstancias muy extrañas. Estamos con el corazón destruido”, escribió Max en una reciente publicación de Instagram.

Max Rodríguez es uno de los tatuadores más conocidos de Costa Rica. Fotografía: Instagram Max Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Circunstancias muy extrañas

Según contó, cuando pidió ayuda a sus miles de seguidores, no entiende cómo su mascota se escapó, ya que tenía todas las medidas de seguridad para evitar que saliera a la calle.

El artista explicó que el gato desapareció a las 9 de la mañana.“Él no es un gato que salga de la casa. Nunca sale. Tiene el portón y todo y la muchacha de limpieza nos notificó que el gato no estaba y por ningún lado estaba. El residencial donde vivimos no es que pueda llegar afuera (a la calle pública), pero no logramos saber qué fue lo que pasó”, relató Rodríguez, quien vive en Santo Domingo de Heredia.

Él era Mostaza, el gato de Max Rodríguez. Fotografía: Instagram Max Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Finalmente, el tatuador se despidió con un mensaje lleno de tristeza: “Te extrañaré tanto”, escribió al comunicar la dura noticia.

