Farándula

Tatuador Max Rodríguez recibió una noticia que lo tiene con su corazón destruido

Tatuador Max Rodríguez confirmó triste desenlace de una situación por la que pidió ayuda la tarde de este miércoles

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

El conocido tatuador costarricense Max Rodríguez pasa por un complicado momento luego de recibir una noticia que, según dijo, lo dejó con el “corazón destruido”.

Rodríguez confirmó el triste desenlace de una situación que lo sorprendió este miércoles y por la que tuvo que pedir ayuda en sus redes sociales.

LEA MÁS: Tatuador Max Rodríguez le da una lección de vida a un seguidor que le deseó el mal

Tatuador Max Rodríguez pidió ayuda a la gente con este video

Desapareció su gatito Mostaza

Max informó que su gatito Mostaza desapareció misteriosamente de su casa y, tras horas de intensa y desesperada búsqueda, lamentablemente lo hallaron sin vida.

Lamento comunicar que Mostaza fue hallado sin vida. Aún no entendemos absolutamente nada de lo que sucedió. Apareció a varios kilómetros de la casa y bajo circunstancias muy extrañas. Estamos con el corazón destruido”, escribió Max en una reciente publicación de Instagram.

LEA MÁS: Max Rodríguez denuncia que intentaron envenenar a su perro con este truco

Tatuador Max Rodríguez
Max Rodríguez es uno de los tatuadores más conocidos de Costa Rica. Fotografía: Instagram Max Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Circunstancias muy extrañas

Según contó, cuando pidió ayuda a sus miles de seguidores, no entiende cómo su mascota se escapó, ya que tenía todas las medidas de seguridad para evitar que saliera a la calle.

El artista explicó que el gato desapareció a las 9 de la mañana.“Él no es un gato que salga de la casa. Nunca sale. Tiene el portón y todo y la muchacha de limpieza nos notificó que el gato no estaba y por ningún lado estaba. El residencial donde vivimos no es que pueda llegar afuera (a la calle pública), pero no logramos saber qué fue lo que pasó”, relató Rodríguez, quien vive en Santo Domingo de Heredia.

Tatuador Max Rodríguez
Él era Mostaza, el gato de Max Rodríguez. Fotografía: Instagram Max Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Finalmente, el tatuador se despidió con un mensaje lleno de tristeza: “Te extrañaré tanto”, escribió al comunicar la dura noticia.

LEA MÁS: Tatuador Max Rodríguez fue estafado por la persona menos esperada

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Max Rodrígueztatuadores costarricensesmaltrato animal
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.