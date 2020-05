View this post on Instagram

Holaaaa Me emociona mucho contarles que hoy estrenamos programa en @multimedios.cr “Juntos pero no Revueltos” Los estaré acompañando este y todos los jueves a las 9 p.m. en canal 8 con nuestros artistas, su música y sus historias. Espero que me acompañen en esta aventura que comienzo hoy 🙏🏻