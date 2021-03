El fútbol es una diversión, es para recrearse, para chotear y no para mortificarse ni para pelear, yo creo que formo parte de la industria del entretenimiento entonces informo, pero me divierto y eso me encanta. Por eso no lo veo como un problema, yo siempre he sido informal, pero lo que informo no es tan formal, ya si me tocara otra cosa más seria, ya es diferente.