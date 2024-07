TBT: La actriz Adriana Víquez recordó cómo le decían en su infancia al ver una foto de aquella época

La actriz Adriana Víquez contó que desde niña siempre le llamó la atención todo lo que tuviera que ver con el arte y el baile.

La actriz Adriana Víquez se apuntó a sacar una foto del baúl de los recuerdos de su casa para contarnos de una época muy bonita que vivió cuando era estudiante de la escuela Ramón Barrantes Herrera, de San Lorenzo de Flores, en Heredia.

La famosa “Rosita”, en la serie y películas de Maikol Yordan de la Media Docena, también nos reveló un apodo que le decían de cariño en aquel entonces.

Se trata de una foto donde sale vestida de campesina, pues en su época estudiantil perteneció al grupo de bailes folclóricos en el que fue muy feliz.

Ese entonces tenía entre 7 y 8 años, y la fotografía se la tomaron en el jardín de la casa de una tía, porque su prima también estaba en el grupo.

“Desde niña ya tenía fuerte inclinación por las artes y me encantaba estar metida en los grupos artísticos y deportivos de la escuela. Veme las manitas, nadie me dijo que las pusiera así, siempre me gustó hacer algo para las fotos, ahí mi Adri coqueta y creativa. Mi cabello de niña era superlacio y oscuro, y mis ojos chinitos”, dijo al recordar dicha foto.

Adriana dice recordar con mucho cariño su época de escuela y más cuando estaba en el grupo folclórico.

Precisamente, por los rasgos de sus ojos su familia y amigos más cercanos le decían “China”, “Chinita” o “La chinilla chiquitilla”, por ser la hermana menor y a ellos también les decían “chino”.

“Así me siguieron diciendo en la escuela y colegio. Muchos, de hecho, me conocieron como la China, sobre todo en el colegio, pero cuando entré a la universidad no conté ese detalle y entonces ahora me llaman más por mi nombre”, dijo entre risas.

Adriana Víquez hace el papel de Rosita en la serie de Maikol Yordan de Teletica.

Adri agregó que en todo lo que se metió o participó en su época estudiantil le sirvió para más adelante tomar la decisión de estudiar Artes dramáticas. Actualmente, ha participado en más de 25 obras de teatro, seis películas y varias series de televisión.