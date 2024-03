TBT: Vanessa González recordó cuando hace 17 años fue la primera tica en clasificar a Latin American Idol

Vanessa González fue la primera tica en participar en el concurso de canto Latin America Idol.

Vanessa González es una de las cantantes más destacadas del país por el gran vocerón que se tiene y además por su linda personalidad.

Lo que muy pocos saben quizá es que ella fue la primera tica en participar en el famoso programa Latin American Idol en el 2007, pero no destacó tanto como cuando estuvieron Eduardo Aguirre o María José Castillo por un gran detalle.

Ella recordó con nosotros ese momento que considera de los más lindos de su carrera, porque eso le ayudó también a adquirir más experiencia y darse a conocer un poco más.

“Yo ya cantaba aquí, pero no me había expuesto a escenarios tan grandes o estar en la vitrina en tantos países. Me acuerdo que hice la audición en Colombia, pero aparte de Colombia habían de otros países más, México, Argentina y Venezuela, que era donde se hacían las audiciones y pues de los 20 mil que llegamos a Colombia solo pasamos 16, que de esos 16 ya entrábamos al programa que era en Argentina”, recordó.

Así lucía Vanessa González en el 2007 cuando se presentó la primera vez en el concurso internacional de televisión.

Vane hasta guarda con mucho cariño una foto que le tomaron de su primera presentación en el programa que se grabó en Argentina.

“Logro pasar todas las audiciones y en el momento que ya me tocaba que el país votara, pues aquí estábamos apenas con lo del TLC, entonces el convenio de la productora era con Movistar y no se podía votar en Costa Rica, pero independientemente de eso fue muy emocionante compartir con gente de otros países, una época de muchísimo crecimiento, tanto ahí interno en el programa como ya después porque entonces ya era más conocida acá y tuve la oportunidad de cantar con bandas superconocidas en ese momento”, agregó.

Mucha ayuda

La artista además contó que jamás olvidará la mezcla de emociones que sentía ese día de la presentación en televisión porque además de nervios tenía mucha emoción por ser la única tica en la competencia.

Además, recuerda que en ese momento de pisar la tarima principal se le olvidó la letra de la canción hasta que empezó a escuchar la melodía.

“Apenas sonó la canción me acordé, entonces creo que es parte del crecimiento que como artista he tenido, el poder manejar mejor el escenario y el representar al país fue increíble”, agregó.

Vanessa González tiene más de 20 años de carrera musical.

Vane explicó que estuvo en Argentina como una semana participando en el programa de canto y que cuando ya empezaron las votaciones lamentablemente le tocó salir entre las primeras.

Lo que más agradece es que a pesar de todo recibió la ayuda de mucha gente que ni la conocía y contó que hasta el boleto de avión se lo regaló un ángel que le apareció para que ella pudiera ir a la competencia.

“Creo que todos debemos salirnos de zonas de confort y probar, aventurarnos a cosas nuevas, independientemente del resultado siempre es crecimiento y nuevas experiencias”, recalcó.