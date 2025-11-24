TD Más borra publicaciones tras fuertes críticas por “falta de respeto” y “sexismo”

Teletica TD Más (Archivo/Archivo)

Las redes sociales de TD Más están en el ojo del huracán y tuvieran que borrar dos publicaciones por reclamos y acusaciones de “falta de respeto” e incluso por “sexismo”.

El primer enredo estalló tras la eliminación de la Selección Nacional del Mundial 2026, la semana pasada. En un posteo que ya no aparece por ningún lado, TD Más compartió una imagen en la que se veía al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, sosteniendo un libro ficticio con el título: “Cómo hacer todo mal”.

La imagen empezó a ser compartida hasta en los chat de WhatsApp y el jerarca no se quedó callado. En la conferencia de prensa del viernes anterior, Maroto confesó que llamó a “una televisora” —sin decir nombres— para quejarse por lo que consideró una falta de respeto directa hacia él. Pese a que nunca mencionó a TD Más, la publicación desapareció de todas las plataformas tiempo después.

Otra bronca encima

Este fin de semana estalló una segunda polémica, esta vez con un tono mucho más delicado.

Durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Ascenso entre Cariari Pococí y Jicaral, que terminó 0-0, la fisioterapeuta de Cariari, Madeley Berrocal, ingresó a atender al jugador Ferney Mosquera, como ocurre en cualquier partido de fútbol.

Sin embargo, TD Más publicó una imagen del momento con insinuaciones que, para muchos, sexualizaban la escena y se burlaban de la profesional. El posteo provocó una reacción inmediata del club caribeño, que lanzó un comunicado tajante en sus redes.

“El contenido intenta generar morbo en busca de likes e interacciones, sin respeto por la integridad de nuestra compañera. Condenamos este tipo de publicaciones, que consideramos una agresión a la integridad de la mujer y una invitación a comentarios cargados de misoginia, cosificación y agresión a la honorabilidad de un ser humano, mujer y profesional”, expresó el equipo en su Facebook.

Tras la lluvia de críticas, este segundo posteo también fue borrado de las redes de TD Más, sin que la plataforma diera alguna explicación pública hasta el momento.