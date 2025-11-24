Teleguía Deportes

Equipo nacional señala a TD Más por contenido que consideran irrespetuoso hacia su fisioterapeuta

El club de segunda división condenó una publicación de TD Más que, asegura, generó morbo y comentarios misóginos hacia su fisioterapeuta

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Asociación Deportiva Cariari Pococí criticó fuertemente a TD Más por una publicación realizada durante un partido, la cual consideran irrespetuosa hacia su fisioterapeuta, Madeley Berrocal, y que promovió comentarios misóginos en redes sociales.

LEA MÁS: El gol tempranero que no bastó: San Carlos deja escapar la victoria y se complica el cierre del torneo

Publicación desató molestia del club

Cariati Pococí Finalista Liga de Ascenso del Toneo Apertura 2023 Derrotó 3-2 a Guadalupé Fc en tuepo extra. 3 de diciembre del 2023 Tomado de Facebook
Cariari Pococí denunció que la publicación de TD Más generó morbo y comentarios misóginos.

El hecho ocurrió después de que la fisioterapeuta ingresara a la cancha para atender al jugador Ferney Mosquera, quien presentó una lesión en una de sus piernas. TD Más compartió un clip del momento (video que no vamos a compartir por respeto), acompañado del texto “No me quedó claro ¿qué se lesionó?”, lo que el club calificó como un contenido con doble sentido que buscaba generar morbo y atraer interacciones, pues da a entender que la profesional estaría haciendo otra cosa con el jugador.

En su comunicado, el equipo señaló: “Con amigos así, para qué enemigos. TD+, nuestro socio comercial, hace esta publicación en medio de una situación de juego donde nuestra fisioterapeuta atiende a nuestro futbolista. La publicación intenta generar morbo, sin respeto por la integridad de nuestra compañera.”

LEA MÁS: “Poner la carne en el asador”: Ronaldo Cisneros enfoca al equipo en la final de Copa Centroamericana

Cariari Pococí afirmó que este tipo de contenido abre espacio a comentarios cargados de misoginia, cosificación y agresiones a la honorabilidad de su profesional de salud.

Llamado a condenar la agresión

El club criticó la publicación de TD Más.

El club expresó que su reclamo se fundamenta en los valores institucionales que siempre han promovido, rechazando cualquier forma de violencia o irrespeto contra las personas. Además, instó a la afición y al público en general a condenar este tipo de agresiones y a mantener el respeto hacia quienes desempeñan funciones dentro del deporte.

TD Más no se ha pronunciado públicamente tras el reclamo.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Asociación Deportiva CariariPococíTD MásNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.