Equipo nacional señala a TD Más por contenido que consideran irrespetuoso hacia su fisioterapeuta

La Asociación Deportiva Cariari Pococí criticó fuertemente a TD Más por una publicación realizada durante un partido, la cual consideran irrespetuosa hacia su fisioterapeuta, Madeley Berrocal, y que promovió comentarios misóginos en redes sociales.
Publicación desató molestia del club
El hecho ocurrió después de que la fisioterapeuta ingresara a la cancha para atender al jugador Ferney Mosquera, quien presentó una lesión en una de sus piernas. TD Más compartió un clip del momento (video que no vamos a compartir por respeto), acompañado del texto “No me quedó claro ¿qué se lesionó?”, lo que el club calificó como un contenido con doble sentido que buscaba generar morbo y atraer interacciones, pues da a entender que la profesional estaría haciendo otra cosa con el jugador.
En su comunicado, el equipo señaló: “Con amigos así, para qué enemigos. TD+, nuestro socio comercial, hace esta publicación en medio de una situación de juego donde nuestra fisioterapeuta atiende a nuestro futbolista. La publicación intenta generar morbo, sin respeto por la integridad de nuestra compañera.”
Cariari Pococí afirmó que este tipo de contenido abre espacio a comentarios cargados de misoginia, cosificación y agresiones a la honorabilidad de su profesional de salud.
Llamado a condenar la agresión
El club expresó que su reclamo se fundamenta en los valores institucionales que siempre han promovido, rechazando cualquier forma de violencia o irrespeto contra las personas. Además, instó a la afición y al público en general a condenar este tipo de agresiones y a mantener el respeto hacia quienes desempeñan funciones dentro del deporte.
TD Más no se ha pronunciado públicamente tras el reclamo.
Nota realizada con ayuda de IA