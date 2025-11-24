Equipo nacional señala a TD Más por contenido que consideran irrespetuoso hacia su fisioterapeuta

La Asociación Deportiva Cariari Pococí criticó fuertemente a TD Más por una publicación realizada durante un partido, la cual consideran irrespetuosa hacia su fisioterapeuta, Madeley Berrocal, y que promovió comentarios misóginos en redes sociales.

Publicación desató molestia del club

Cariari Pococí denunció que la publicación de TD Más generó morbo y comentarios misóginos.

El hecho ocurrió después de que la fisioterapeuta ingresara a la cancha para atender al jugador Ferney Mosquera, quien presentó una lesión en una de sus piernas. TD Más compartió un clip del momento (video que no vamos a compartir por respeto), acompañado del texto “No me quedó claro ¿qué se lesionó?”, lo que el club calificó como un contenido con doble sentido que buscaba generar morbo y atraer interacciones, pues da a entender que la profesional estaría haciendo otra cosa con el jugador.

En su comunicado, el equipo señaló: “Con amigos así, para qué enemigos. TD+, nuestro socio comercial, hace esta publicación en medio de una situación de juego donde nuestra fisioterapeuta atiende a nuestro futbolista. La publicación intenta generar morbo, sin respeto por la integridad de nuestra compañera.”

Cariari Pococí afirmó que este tipo de contenido abre espacio a comentarios cargados de misoginia, cosificación y agresiones a la honorabilidad de su profesional de salud.

Llamado a condenar la agresión

El club criticó la publicación de TD Más.

El club expresó que su reclamo se fundamenta en los valores institucionales que siempre han promovido, rechazando cualquier forma de violencia o irrespeto contra las personas. Además, instó a la afición y al público en general a condenar este tipo de agresiones y a mantener el respeto hacia quienes desempeñan funciones dentro del deporte.

TD Más no se ha pronunciado públicamente tras el reclamo.

