TD Más metió en un broncón a Alonso Solís con una señora de 87 años

Alonso Solís quiere solucionar la bronca en la que lo metieron.

Alonso Solís está metido en un broncón con una señora de 87 años, quien hasta lo trató de mentiroso, por culpa de una publicación que hicieron en las redes sociales de TD Más.

Este martes en el Instagram del canal de Teletica hicieron un posteo dándole la bienvenida a Solís a la Liga Deportiva Alajuelense, junto con Alexandre Guimaraes y el exjugador sancarleño Juan José “Peché” Rodríguez.

“Se vienen cositas”, escribieron al pie de la polémica publicación que no se trató más que una broma que hizo TD Más en medio de la crisis que enfrentan los manudos y el anuncio de que Guima era el nuevo timonel del equipo.

LEA MÁS: Alonso Solís dijo picantes comentarios sobre la llegada de Alexandre Guimarães a Alajuelense

Aunque la mayoría de gente vaciló con el posteo, a una abuelita aficionada al Deportivo Saprissa no le hizo nada de gracia y le escribió a Solís reclamando por su supuesta llegada al club rojinegro.

“Doña Magaly, no tengo el contacto ni el chat ni nada, pero me la hirieron mucho. Me escribe un mensaje, me puso que le dolía demasiado, que ella nunca esperó algo así de alguien como yo. Me dijo que soy un mentiroso y que le mentí no solo a ella, sino a todo un país, a toda la afición del Saprissa, porque yo dije que el morado de verdad no destiñe”, dijo Solís en una transmisión que hizo en sus redes este martes.

TD Más hizo esta publicación en sus redes sociales que terminó confundiendo a alguna gente. (Instagram)

Tan disgustada y decepcionada quedó la señora con el Mariachi que hasta lo bloqueó.

“Con todo el dolor del alma me dijo que me iba a bloquear, que no quiere saber nada de mi vida porque la había lastimado. Tengo unas ganas de abrazar a doña Magaly, que si supiera de dónde es, dónde vive, y lo que sea, la buscaría y le doy un abrazote”, continuó Solís.

Su idea es decirle a la señora que fue “el tío TD Más” que estaba molestando y que todo se trató de una broma, ya que él morirá siendo morado.

LEA MÁS: Alonso Solís ya tiene respuesta por el habeas corpus que presentó tras ser detenido

“Es una señora supermorada. Tiene 87 años, fue lo que me puso y aquí hay gente reclamándome de que cómo me iba para la Liga”, agregó el también cantante.

Alonso Solís habla de la bronca con señora de 87 años

Solís dijo que la situación con doña Magaly le ha robado la paz, que no se siente bien por eso y solo espera que algún familiar ya le haya dicho a la abuelita que todo fue un malentendido.