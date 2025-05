Teletica confirma el regreso de Gustavo López; pero periodista no va para canal 7

Gustavo López Cárcamo, periodista deportivo, renunció a Tigo Sports para devolverse a Teletica. Fotografía: Instagram Gustavo López. (Redes Gustavo López /Instagram Gustavo López)

Es un hecho: Gustavo López regresa a Teletica pero el periodista deportivo no va para canal 7.

La televisora de La Sabana confirmó este martes a las 5 de la tarde que el periodista deportivo vuelve a la empresa, pero se integrará al canal TD Más.

“La llegada de Tavo nos tiene muy emocionados porque regresa a su casa. Él viene a integrarse a nuevos proyectos de la televisora, específicamente de TDMás y la app de TDMAX; junto con otros talentos, van a seguir trabajando en impulsar el deporte”, dijo Gabriel Chacón, jefe de Operaciones de TD Más, en declaraciones al sitio web del canal del trencito.

Tavo renunció a canal 7 en el 2021 tras 15 años en Teletica Deportes para irse a trabajar a Tigo Sports, canal al que renunció en las últimas horas.

En ese primer tiempo en Teletica, el experimentado comunicador también tuvo un programa de entrevistas en TD Más, llamado De noche con Tavo López.

“Tavo suma su talento a un equipo ya consolidado, lo cual nos emociona mucho y nos motiva a seguir trabajando en productos de calidad para toda la audiencia”, continuó Chacón sobre esa llegada.

La fecha de reingreso de Tavo a Teletica y los proyectos específicos que asumirá, aún no han sido comunicados.

Antes de que Teletica confirmara el regreso de Tavo, el periodista habló en un video en Facebook de su salida de Tigo Sports y expresó su agradecimiento al canal deportivo por tenerlo en sus filas durante este tiempo.

“Tigo Sports me brindó la posibilidad de crecer, desarrollar mi pasión por el periodismo deportivo y de conectar con una audiencia que siempre me acompañó con cariño, con fidelidad. Los proyectos realizados, las coberturas especiales y cada transmisión han sido experiencias que me llevo en mi corazón de esta etapa profesional”, dijo Tavo en sus primeras declaraciones tras salir del canal.