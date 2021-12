Teletica y Repretel decidieron no transmitir toros de Zapote este año

Este año volverán las corridas de toros a Zapote. Rafael Pacheco. Este año volverán las corridas de toros a Zapote. Rafael Pacheco.

Las empresas Representaciones Televisivas Repretel y Televisora de Costa Rica anunciaron hace unos minutos que no transmitirán corridas de toros desde Zapote de este año.

Mediante un comunicado enviado a los medio, las televisoras dieron a conocer que están valorando otras opciones en diferentes comunidades para hacer las transmisiones.

En el escrito aseguran que decidieron no participar en la licitación para las transmisiones desde Zapote, que por cierto cierra este jueves a la 1 p. m.

Sin dar mayores detalles, se sabe que la decisión que se toma es debido a la polémica que se ha dado en las últimas semanas con el caso Diamante, en el cual el alcalde de San José, Johnny Araya está siendo investigado.

Este es el comunicado que enviaron:

“Las empresas Representaciones Televisivas Repretel y Televisora de Costa Rica valoran actualmente algunas opciones para la transmisión conjunta de las corridas de toros durante los festejos de fin y principio de año.

“La actividad taurina representa no solamente una de las tradiciones más arraigadas durante el fin de año; sino que son además el reflejo popular de una herencia cultural que se celebra en cientos de comunidades rurales a lo largo del país.

“Debido a la pandemia esta actividad se vio fuertemente afectada por las restricciones sanitarias que mantuvieron cerrados redondeles durante varios meses; generando un impacto económico a personas, familias y pequeñas y medianas empresas que de una u otra forma tienen encadenamientos productivos con esta actividad: desde fincas ganaderas, transportistas, jinetes, toreros entre otros.

“Por esta razón, ambas televisoras han recibido las manifestaciones de interés de algunas comunidades que cuentan con infraestructura y tradición en la realización de estas actividades; donde reabrir sus redondeles significa una oportunidad para llevar no solo entretenimiento sino también reactivación económica y social a sus habitantes.

“La Municipalidad de San José es una de las entidades que tiene un proceso de licitación abierto para la realización y transmisión de las corridas de toros, sin embargo, ante los diferendos y polémica existente entre varios actores y dicha entidad; ambas televisoras decidieron no participar en esta ocasión.

“Nuestro interés es llevar entretenimiento y diversión a los hogares de los televidentes a través de la transmisión de una actividad que representa una tradición cultural y popular para un gran sector de la población.

“La decisión que se tome, la cual oportunamente informaremos al público, estará basada en el cumplimiento de todas las medidas que garanticen la salud pública y la seguridad de los participantes, así como el equilibrio costo/beneficio, dado el enorme esfuerzo logístico, técnico y de despliegue de recurso humano que requieren este tipo de transmisiones; en las que alianzas estratégicas conjuntas pueden ser la forma viable de realizarlas”, dice el comunicado.

Intentamos tener más información por parte de los encargados de las televisoras pero dijeron que, de momento, se apegan a lo que está en el comunicado.

De igual manera consultamos con el departamento de prensa de la Muni y dijeron que es una decisión de las televisoras y que hasta que no termine el periodo para licitar, no pueden decir o no sí habrá transmisiones desde Zapote.