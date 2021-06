"Esos 700 millones de colones no son solo una cifra, detrás de eso hay un presupuesto que contempla la compra de los equipos médicos y ¿qué pasa si no llegamos a la meta?, que tenemos que sacrificar líneas de equipos, es decir, tenemos que ir a decir al hospital de Guápiles que no le vamos a dar una incubadora. Entonces los niños que nacen de manera prematura van a tener que seguir con los equipos obsoletos o en circunstancias que los obliguen a trasladarse hasta zonas urbana", señaló Wilmer Saborio, director ejecutivo de Teletón.