Teletón no logró la meta pero dejó contentos e ilusionados a los que participaron

Por segundo año consecutivo la Teletón no logró cumplir la meta de 550 millones. La cantidad recogida fue ₡411.480.000.

Sin embargo, lejos de desilusionarse, las personas que participaron quedaron satisfechas con el resultado, pues el monto recolectado servirá montones para la compra de una unidad móvil para el Banco de sangre y para una máquina que permitirá realizar cirugías cardíacas en el Hospital Nacional de Niños.

“Superamos el monto alcanzado en Teletón 2020 y no podemos dejar de sentirnos sumamente agradecidos con todo el pueblo de Costa Rica, quien hizo posible que un año más pudiéramos unirnos por una causa común, pese a que sabemos que las circunstancias a nivel económico y de salud han sido difíciles, no solo a nivel nacional, sino en todo el mundo”, dijo Annette Barboza, presidenta del Club Activo 2030 internacional de San José.

En esta ocasión, la Teletón le dio espacio a caras nuevas, tanto en presentadores como en artistas, que se presentaron desde el viernes a las 10 p. m. y hasta pasada la medianoche de este domingo.

Uno de ellos es el periodista de Informe 11 Julio Arrieta, quien tuvo participación en las redes sociales de la maratónica.

Arrieta tuvo una razón bastante emotiva para participar, pues muchas veces utilizó las facilidades del Hospital Nacional de Niños debido a un problema que padecía en su pierna izquierda.

“Me gustó mucho colaborar, porque de cierta manera me sentí identificado, sé lo difícil que es pasar metido en un hospital, tenía un problema en los tendones y me dio una semiparálisis en la pierna izquierda, entonces me hicieron más de diez operaciones en la pierna, mi casa era el Hospital de Niños porque tuve que aprender a caminar de nuevo a los doce años”, aseguró.

Julio contó que desde que empezó a estudiar periodismo, una de sus metas era participar en esta maratónica y por eso, aunque no se logró la meta, quedó contento.

“Se hizo más que el año pasado y se pudo recaudar tanto a pesar de la pandemia, eso dejó claro que el costarricense está interesado en ayudar a la niñez”.