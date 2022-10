Teloneros de Daddy Yankee tienen una razón especial para abrir su último concierto

Daddy Yankee se despedirá del público tico el 22 y 23 de octubre en el Estadio Nacional. Archivo (David Villafane/Staff/David Villafane / staff)

Ya faltan pocos días para el ansiado concierto de Daddy Yankee y sus teloneros serán los cantantes nacionales Tapón y Dani Maro.

Para ambos artistas ser invitados al evento de despedida del rey del reguetón representa mucho, pues tienen gratos recuerdos de la venida del puertorriqueño al país.

Para Dani Maro dicho concierto representa mucho porque, como dice él, le tocó ganarse ese derecho de piso para salir al escenario cinco minutos antes que el “Big boss”.

Dani Maro inició en la música urbana hace cinco años y poco a poco se ha ido ganando un lugar en los escenarios. Foto: Mayela López (Mayela López)

Hace tres años Dani Maro también fue invitado a cantar en el show previo al “Cangry” y en aquella ocasión le tocó ser el primero en abrir el espectáculo por eso esta segunda oportunidad representa tanto para él.

“Esto para mi representa la respuesta al sacrificio. Es curioso porque en el 2019 cuando abrí a Daddy Yankee lo abrí de primero y había como diez artistas más y yo les pedía que por favor que yo no quería abrir de primero, porque nadie conocía mucho de mi música y no iba a haber nadie, y pues me tocó ganarme el derecho de piso y seguí constante y vea hoy, cinco minutos antes de que salga Daddy Yankee estoy yo en tarima y eso quiere decir que Dios, que la vida, no se olvida de lo que uno trabaja en silencio”, dijo el intérprete de “Se me olvidó” y “Vicio”.

En el caso de Cristian Gómez, “Tapón”, este concierto también será muy especial pues él fue el encargado de abrir el primer concierto del cantante de “Gasolina” en el 2006 cuando cantó en el estadio Ricardo Saprissa.

“Sé que para muchos será como un ‘déjà vu’ porque fue un show que la gente le gustó mucho y aún todavía me lo siguen recordando. En aquella ocasión la canción mía que estaba más pegada era ‘Feeling’ y acaba de sacar una canción dedicada a la Selección, ese concierto fue el día antes de la inauguración del mundial de Alemania, y la Sele abría el mundial contra Alemania, fue una completa locura”, recordó.

El alajueliteño además dijo estar muy agradecido por la invitación de la producción y prometió que los minutos que esté en tarima serán como todos sus show “muy interactivo, muy chiva y lleno de energía” para poner a todos a bailar y cantar sus canciones.

Arceyut Producciones además anunció que los humoristas Choché Romano y Jair Cruz junto con el animador el Tigre Tony harán un show llamando “Como antes” para entretener al público previo a la gran despedida del puertorriqueño.

Tapón fue el artista que abrió el primer concierto de Daddy Yankee en el país en el 2006 y ahora se encargará de abrir su última presentación. Archivo

Aún quedan algunas entradas

La producción del concierto aseguró además que este será un espectáculo impresionante, sobre todo por tratarse de la gira de despedida del mayor exponente del género urbano, y aunque quedan algunas entradas para la segunda fecha que será el domingo 23 de octubre.

Donde ya no quedan espacios para ese día es en gradería Norte y Sur, en el resto de localidades quedan algunas pocas. Los boletos se pueden comprar en el sitio web www.publitickets.com.

Para el concierto del sábado 22 de octubre ya está todo vendido.

