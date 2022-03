“Tengo un noviazgo complicado, pero tengo la fe de que casados las cosas van a mejorar”

“Si uno tiene un noviazgo complicado, ¿qué puede esperar cuando se case?, yo creo que ya casados las cosas van a mejorar, pero vieras qué difícil es mi relación, todo es un problema, pero tengo fe”.

1. “Noviazgo complicado, posible proyecto de pareja complicado”. Hay relaciones de pareja que duran años en el noviazgo y si bien es cierto que hubo buenos momentos, algunos noviazgos se caracterizan por mantener una estructura de comunicación compleja, un mal manejo de la confianza, una estructura de celos y control, un mal manejo de las diferencias, expresiones de enojo inadecuadas, apatía, posibilidades de negociación nulas y pérdida progresiva de detalles, cariño y expresiones de afecto.

Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

2. En fin, hubo mil cosas que no se asumieron, por tanto, no se resolvieron. Hubo una clara insatisfacción, que estaba asociada a la forma en la que uno o ambos actuaron en la relación, que lejos de contribuir para fortalecer una estructura de comunicación, que les permita resolver y asumir la relación de forma estable, se convierte en una montaña rusa, que sube y baja, donde quizá había momentos de paz, pero en realidad no había una resolución real de la conflictiva real de este noviazgo.

3. Pero, pareciera que los hechos no sumaron, frente a esto la razón decía “resuelvan,” “siéntense, negocien, analicen, antes de dar el siguiente paso”, y desde ahí, se podría pensar en un pronóstico positivo, pero no se hizo, sólo estaban juntos, decidieron seguir en medio de un proceso de pleitos, complicaciones y de esta forma bajo la lógica de:

A. Tal vez viviendo juntos todo se arregle.

B. Tal vez si nos casamos estemos mejor.

C. Quizá si tenemos un hijo, las cosas van a funcionar.

D. Tal vez si nos alejamos de todos y nos dedicamos sólo a nosotros, las cosas van a funcionar.

Envíe sus consultas al correo ramosdeapoyo@lateja.cr Envíe sus consultas al correo ramosdeapoyo@lateja.cr (Cortesía)

4. Con estas y otras ideas se inician relaciones, cuya historia de complicaciones no estaba resuelta, luego bajo un modelo de convivencia, lejos de resolverse, progresivamente se agrava la situación, simplemente la frustración se apodera de ambos, este proceso de convivencia se convirtió en una historia de terror. El noviazgo, no es solo una etapa romántica, también es una etapa para conocerse, analizar, resolver, para trabajar nuestra individualidad y lograr sanarse por dentro para que, como individuos, construyan ambos una relación estable.

[ “Mi novio es muy dulce, pero hay días que casi no me escribe” ]

5. ¿Falló el amor? No, simplemente actuamos con irresponsabilidad, sabiéndonos nosotros creadores de los conflictos, le dejamos a la vida que nos resolviera, esperamos que algo mágico pasara, se nos olvidó ser los protagonistas del amor, ser los protagonistas de la búsqueda de soluciones, esto acabó con la relación. Si estás atravesando un noviazgo complicado y estás ilusionado o ilusionada con la idea de poder vivir con tu pareja, podés vivir peleando o podés vivir bien, eso depende de lo que puedan construir desde esta etapa.