Thais Alfaro se hizo la misma operación que se hará Natalia Monge en mayo

Thais Alfaro, presentadora Buen día, se recupera de la cirugía en su casa. Instagram

La presentadora Thais Alfaro estuvo ausente de Buen día en estos últimos días porque se sometió a una operación este miércoles.

La periodista no se andaba operando la mano izquierda, luego de quebrase el hueso escafoides tras caerse en su casa, sino que se hizo un arreglito estético.

Ella lo que se hizo fue una reconstrucción en su abdomen. Dicho procedimiento quirúrgico se llama diástasis abdominal, el mismo que se hará la presentadora Natalia Monge en mayo próximo.

A consecuencia de sus dos embarazos y por su estatura y contextura corporal, los músculos de su abdomen se separaron y le quedó una especie de pancita, la cual quería quitarse. Además, porque esto le generaba mucho dolor de abdomen y de espalda.

Según contó en su cuenta de Instagram, hasta hoy se ha sentido mejor del post-operatorio porque tanto la cirugía como la recuperación le han dolido.

“Tengo que decir que ha sido dolorosa la cirugía. Sí, duele, duele específicamente donde se unen los músculos, donde hay un rompimiento, una separación de los músculos y eso es lo que genera luego que duela cuando los unen. Entonces, sí ha dolido, no voy a decir que no. También he tenido que caminar agachada, como encorvada porque evidentemente no dan los músculos, entonces, eso también genera un dolor de espalda terrible”, dijo muy sinceramente.

La presentadora tiene dos hijos y ya no quiere más por eso se operó el abdomen de una vez. Archivo (El estudio CR / Sisi Escalante - María José Morales)

Thais deberá permanecer más días recuperándose en casa.

La presentadora de De boca en boca Natalia Monge también se operará una hernia umbilical y todo eso se lo van a corregir de una cuando le hagan la diástasis abdominal en unos días.