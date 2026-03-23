Tía Florita recibe mensajes cargados de amor y felicitaciones en su cumpleaños 99

Viviana Muñoz de Echandi junto a su suegra Flora Sobrado, mejor conocida como Tía Florita. (redes/Facebook)

La querida chef costarricense Flora Sobrado Rothe, mejor conocida como Tía Florita, llegó a los 99 años este lunes 23 de marzo y lo hizo como toda una campeona: lúcida, feliz y rodeada del amor de su familia.

La celebración estuvo cargada de mensajes llenos de cariño, como el que le dedicó su nuera Vivian Muñoz de Echandi, del programa Viviana en tu cocina.

“Hoy celebramos 99 años de una vida llena de historia y amor. Gracias por su hijo, y por mis hijas, que son el reflejo más hermoso de su legado… Hoy abrazo con el corazón lo que realmente importa”, escribió, dejando ver lo especial que es Tía Florita para toda la familia.

LEA MÁS: Viviana Muñoz enfrenta con fe y amor los días más duros tras la partida de su esposo

Pero si algo sorprendió aún más, fue la propia reacción de la chef al llegar a esta edad. En conversación con La Teja, doña Flora lo dijo sin rodeos y con esa chispa que la caracteriza:

“Todo el mundo se asusta porque estoy igual, pienso igual y la memoria está perfecta. La gente se asusta de que esté tan bien, pero eso es Dios; solo Él sabe hasta cuándo será”.

LEA MÁS: Las confesiones de Tía Florita al cumplir 99 años: “La gente se asusta de que esté tan bien”

Tía Florita llegó a sus 99 años

Su nieta Daniela Echandi fue otra que le dedicó unas lindas palabras a su “Chichita”, como le dice de cariño.

“¡Feliz cumpleaños, Chichita! 99 años de mucho amor, sabiduría y bendiciones. Gracias a Dios por vos. Te quiero muchísimo", publicó la joven en sus redes donde etiquetó a la experta en cocina.

Y es que a sus casi 100 años, Tía Florita no solo celebra la vida, sino que demuestra que la actitud, la fe y el amor por los suyos siguen siendo su mejor receta.