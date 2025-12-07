Tica Brenda Kellerman y actor Ferdinando Valencia ya saben el sexo de su bebé arcoíris

La tica Brenda Kellerman y actor mexicano Ferdinando Valencia esperan un niño. (redes/Instagram)

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia vivieron este fin de semana un capítulo especialmente emotivo en su nueva etapa como familia, al revelar el sexo de su esperado bebé arcoíris.

La pareja eligió el pintoresco pueblo de Comala, en Colima, México, donde han forjado su hogar, para compartir con su comunidad que están esperando un niño.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman ya saben el sexo de su bebé.

Rodeados de vecinos, familiares, amigos y seguidores que atendieron a su convocatoria pública, realizaron un ‘gender reveal’ (revelación de género) que también transmitieron por YouTube.

LEA MÁS: Ferdinando Valencia afirma que negligencia médica mató a su bebé

La emoción se desbordó cuando el cielo se llenó de fuegos artificiales y una nube de humo azul confirmó la llegada de un varoncito, a quien llamarán Saulo.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman ya saben el sexo de su bebé

El nombre provocó aplausos y lágrimas entre quienes han seguido la historia de la pareja, marcada por la pérdida de su hijo mellizo, Dante, en 2019.

“Este bebé llega rodeado de luz y amor. Gracias infinitas por acompañarnos en este camino”, escribió la modelo y actriz costarricense en sus redes, dejando claro que este capítulo está lleno de esperanza.

El actor Ferdinando Valencia y su hijo Tadeo están muy felices con la llegada del nuevo bebé. (redes/Instagram)

Ferdinando también compartió un detalle que conmovió a todos: aseguró que un sueño con su hijo fallecido le hizo sentir que “nuestro hijo nos envió este regalo”.

LEA MÁS: Actor sobre su gemelito tico: “Antes de morir abrió los ojos, nos vio y se fue”

La revelación, cargada de simbolismo, reafirma que la familia está lista para recibir a su pequeño Saulo con el corazón lleno de ilusión.